Tras los pobres resultados de Río llega el momento de reflexión y análisis

Madrid, 30 sep (EFE).- Los pobres resultados alcanzados por la selección española de eslalon en los Mundiales de Río 2018 abren un periodo de reflexión y análisis, sobre todo a la vista de que el próximo año se pondrá en juego la clasificación para Tokio 2020.

Ninguno de los palistas españoles consiguieron meterse en las finales individuales de la competición disputada en el canal olímpico de Deodoro, escenario de los Juegos hace dos años, donde Maialen Chourraut se coronó campeona.

La piragüista del At. San Sebastián, en cambio, esta vez no pudo acceder a la final en K1. Fue segunda en la primera bajada clasificatoria, tras la indiscutible reina del momento, la australiana Jessica Fox, y en semifinales tan solo pudo ser vigésimo séptima, con lo que se quedó fuera del descenso definitivo.

El mejor de los representantes españoles fue Ander Elosegi, octavo en los Juegos de Río en C1 undécimo en la semifinal, de la que le separaron tan solo tres décimas.

En C1 femenino, Nuria Vilarrubla no pudo aprovechar ni siquiera la segunda ronda clasificatoria para acceder a la semifinal, a la que sí llegó Miren Lazkano, pero fue vigésima quinta; y en K1 masculino los tres representantes españoles, los expertos Samuel Hernanz y Joan Crespo y el joven David Llorente, también se quedaron en el penúltimo peldaño.

El director deportivo de la Federación Española de Piragüismo, Ekaitz Saies, ha admitido que el combinado nacional "no ha rendido como se esperaba debido a algunos errores" cometidos por los palistas en sus respectivas descensos.

A su juicio, estos fallos "se pagan muy caros y en la totalidad de los casos les han impedido el pase a sus finales", por lo que asumió que "a partir de ahora" tienen que "hacer una reflexión y ver si es necesario un cambio de estrategia puesto que el próximo año se disputa la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio", que tendrá lugar en casa, en La Seu d'Urgell.

Saies, que entiende que en el aspecto positivo el equipo español tiene "potencial al menos para poder llegar a las finales", consideró que Maialen Chourraut, que llegaba a esta cita de Río con el aval de la plata obtenida días antes en las finales de la Copa del Mundo de La Seu, tras una "sobresaliente" actuación en la primera ronda, incurrió en "un error que resultó fatal al saltarse una puerta en el tercio final del descenso, que fue motivado por una mala trazada".

"En eslalon todo ocurre muy rápido y los errores son penalizados de manera severa", añadió el director deportivo, quien se mostró convencido de que "si Maialen hubiera tenido una segunda oportunidad seguro que no hubiese ocurrido lo mismo".

"Ha sido un resultado inesperado, ya que estaba a un nivel de rendimiento cercano al óptimo después de haberse recuperado de un mal. Conociendo a Maialen el contratiempo sufrido en Río sabemos que supondrá un revulsivo para ella, y estamos convencidos de que preparará el Mundial 2019 aún con más motivación", aseguró.

Respecto a Elosegi indicó que exhibió "muy buena actitud" después de una temporada en que no ha tenido "demasiada motivación" y sobre Vilarrubla, que logró la última medalla mundialista española con su bronce en Londres 2015, comentó que la catalana tiene mucha "calidad" pero que "por motivos" que no acaban "de detectar, su rendimiento no ha sido el deseado".