Ciento veintitrés solitarios partirán mañana de Saint-Malo hacia Guadalupe

Saint-Malo (Francia), 3 nov (EFE).- La undécima edición de la Ruta del Ron, la legendaria travesía transoceánica en solitario entre el puerto francés de Saint Malo y el de Pointe-a-Pitre en la isla francesa de Guadalupe, con un recorrido de 3.568 millas náuticas (6.610 Km) y que tendrá su salida mañana domingo a las 14:00 horas, batirá todos sus récords con 123 navegantes, seis femeninos de diez naciones en pos del triunfo.

El evento que se celebra cada cuatro años, celebra en este el 40º aniversario de su creación en 1978 y la gama de diferentes embarcaciones participantes es más amplia y más diversa que nunca, dividida en seis categorías.

La categoría 'reina' de la prueba es la Ultime en la que compiten los maxi trimaranes con esloras superiores a 60 pies (18,23 metros) y con seis embarcaciones. Le sigue la Multi50 con multicascos de 50 pies (15 metros de eslora) y que pertenecen todos a la misma clase, contando también con 6 representantes

La IMOCA agrupa a los monocascos de la misma clase con una eslora de 60 pies (18,25 metros), equipados con foils (alerones) laterales y que cuentan con 21 barcos en competición; la Clase40, también de monocascos de 12,18 metros de eslora, siendo la más concurrida con 53 competidores.

La Multicascos Rhum reúne a las unidades mayores de 39 pies (11,90 metros) y menores de 60 (18,23 metros), con 21 inscritos. La lista la cierra los Monocascos Rhum o barcos de al menos 39 pies (11,90 metros) que cuenta con 17 inscritos.

El principal atractivo de la Ruta del Ron radica en que los navegantes solitarios van desde las grandes estrellas, pasando por los ganadores de la prueba, de la Vendée Globe o la Transat Jacques Vabre, con nombres muy conocidos en Francia, hasta los aventureros aficionados que se toman un descanso de sus profesiones habituales.

En cuanto a los barcos competidores destacan los trimaranes voladores de la categoría Ultime patroneados por superestrellas como François Gabart, Sébastien Josse o Armel Le Cléach. Pueden promediar más de 30 nudos (55 km/h) en el recorrido teórico de 3.542 millas (6.560 km) en seis días, rebajando el récord actual en unas 35 horas.

Los monocascos IMOCA Open 60, con 21 unidades, diez de ellas con 'foils' (alerones), tienen sus favoritos principales en Samantha Davies (Initiatives Coeur), Yann Eliès (Uca - StMichel), Alex Thomson (Hugo Boss), Jérémie Beyou (Charal), segundo en 2014; Vincent Riou (PRB) y Boris Herrmann (Malizia 2), todos ellos equipados con foils.

Además, sin 'foils', hay que destacar a Arnaud Boissières (La Mie Câline - Artipôle); Isabelle Joschke (Monin) y Alexia Barrier (4MyPlanet)

En los Multi50, los aspirantes a la victoria de este año son: Gilles Lamiré (La French Tech Rennes St Malo), tercero en 2014; Lalou Roucayrol (Arkema), segundo en 2014 y Erwan Le Roux (FenêtréA - Mix Buffet), vencedor en 2014.

La categoría con mas participación es la Class40, en la que los principales favoritos son : Kito de Pavant (Made in Midi), tercero en 2014; Nicolas Troussel (Corum), segundo en 2010 y Bertrand Delesne (www.bertrand-delesne.fr), aunque podrían darse sorpresas con Phil Sharp (Imerys Clean Energy) o Donald Alexander (Power Of One).

Los Mono Rhum tienen en nombres consagrados como Dominique Dubois (Gheo); Andrea Mura (Vento di Sardegna), ganador en 2010; Sébastien Destremau (AlcatrazIT) y Sidney Gavignet (Café Joyeux) a los favoritos.

Los Multi Rhum cierran las listas con tres nombres de leyenda: Etienne Hochedé (PIR2), equipado con 'foils', Bertrand de Broc (Pampero) y el mítico Loïck Peyron, ganador en la categoría Ultime de 2104 y récord absoluto de la prueba que competirá con el pequeño trimarán amarillo 'Happy' de 39 pies (11.90 metros), gemelo del primer vencedor de la Ruta del Ron (1978).

La salida de la prueba se dará mañana domingo a las 14:00 horas, pero desde hoy sábado, desde las 13:03 horas, hasta las 04:45 horas de la mañana del domingo los competidores dejarán, debido a las mareas, las esclusas del puerto de Saint-Malo hacia la línea de salida, situada en la punta de Grouin y que tiene tres millas (5,5 km) de longitud norte-sur,

Los barcos quedarán protegidos de los vientos del oeste y los equipos de tierra tienen derecho a permanecer a bordo hasta la 13:56 horas, cuatro minutos antes del comienzo de la prueba. La mayoría de los patrones regresan al hotel para disfrutar de una última noche tranquila; lo duro empezará al día siguiente.

1.100 periodistas están acreditados en Saint-Malo y 50 cadenas de televisión retransmitirán en directo la prueba a 168 países.