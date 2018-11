Phelps, a Kevin Love: "No quería estar vivo"

La depresión afecta a todo el mundo. Incluido al mejor deportista olímpico de la historia: Michael Phelps. El nadador fue invitado al programa de Kevin Love, `Charlas de vestuario´, en el que se quiere dar visibilidad a la depresión en los deportistas de élite. El ganador de 28 medallas olímpicas (23 de oro), hizo referencia a la ayuda que supone hablar públicamente de una enfermedad que Love también sufrió.

Phelps relató cómo se mantuvo en silencio por miedo a ser rechazado. "Me prepararon para ser este atleta, esta persona y después de un tiempo simplemente llegué al punto en que no me gustaba ser eso", confesó el nadador de Baltimore. "Quería ser quien soy y eso me llevó a un punto tan bajo que no quería estar vivo".

"Puedes ser el hombre más fuerte del mundo que vas a seguir teniendo estos problemas. Y eso me pasó a mí. No quiero que mis medallas definan quién soy. Tener la posibilidad de salvar una vida es mejor que ganar una medalla de oro", agregó Phelps.