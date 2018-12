Missy Franklin, 5 veces medallista de oro olímpica, se retira a los 23 años

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 dic (EFE).- La estadounidense Missy Franklin, cinco veces medallista de oro olímpica y dos veces nadadora del año FINA World, anunció hoy a través de un articulo publicado en ESPN su retiro de la competición a la edad de 23 años.

Franklin, cuyas cuatro preseas doradas y personalidad sobresaliente la convirtieron en la estrella de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, mencionó el dolor crónico en el hombro derecho que ha combatido desde abril de 2016 como la razón de abandonar la competición activa.

A través del artículo en el sitio de internet de ESPN, Franklin explica por qué ahora es el momento de retirarse de la natación competitiva, en una exclusiva que compartió con el escritor de este medio de comunicación, Wayne Drehs.

"Me tomó mucho tiempo decir las palabras: 'Me retiro'", escribió Franklin. "Mucho, mucho tiempo. Pero ahora estoy lista. Estoy lista para no sentir dolor todos los días. Estoy lista para convertirme en esposa, un día en madre. Estoy lista para continuar creciendo cada vez más para ser la mejor persona y el mejor ejemplo que puedo ser. Estoy lista para el resto de mi vida".

En Londres, Franklin, de 17 años, se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar cuatro medallas de oro en una sola Olimpiada en cualquier deporte.

Franklin siguió esa actuación brillante al ganar seis medallas de oro en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2013 en Barcelona.

Se habló de Franklin dominando el deporte de la manera en que Michael Phelps lo hacía en la natación masculina; nadie podría haber predicho que serían las últimas medallas de oro individuales de la carrera de Franklin.

Después de Barcelona, Franklin rechazó la oportunidad de sacar provecho de su éxito al convertirse en profesional y, en cambio, optó por asistir a la Universidad de California-Berkeley y competir por los Golden Bears.

Allí formó parte del equipo que ganó el campeonato de la NCAA 2015. Pero ella también se enfrentó al primer obstáculo importante de su carrera, luchando contra una dolorosa lesión en la espalda, que al final ha sido el motivo de su retirada.

También acudió a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde ya solo pudo conseguir una medalla de oro, la quinta de su carrera, en la competición de relevos 4x200 metros libres, y después falló en calificar para dos finales individuales.

Ahora Franklin se retira con el actual récord mundial de los 200 metros espalda (2: 04.06) y ganadora de 27 medallas en la competencia internacional.

"Esto no es de ninguna manera el final", escribió Franklin. "Más bien, elijo ver esto como un nuevo comienzo. La natación ha sido, y siempre será, una gran parte de mi vida y planeo permanecer involucrada en lo que creo que es el mejor deporte del mundo, solo que en una forma diferente".