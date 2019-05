Mireia Belmonte apoya la construcción del Centro Acuático de Madrid

Madrid, 11 may (EFE).- La nadadora española Mireia Belmonte mostró este sábado su apoyo a la construcción del Centro Acuático de Madrid, durante el '123 a Correr Santander Talks' que tuvo lugar en el Work Café Santander de Valdebebas.



Mireia respaldó de esta manera una iniciativa que había sido expuesta días atrás por el máximo dirigente de la federación, Fernando Carpena, durante su participación en el Foro RFEN Aquatics celebrado en la sede de EFE.



"Si esa piscina ya está construida o medio construida tendríamos que poner los recursos suficientes para acabarla o para mejorarla. Que se hicieran competiciones allí y atraer a gente para que venga a ver nuestro deporte, que es un deporte muy bonito. Que lo disfrute y conozca más de nuestro mundo", señaló en un acto al que acudió Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España, y que estuvo moderado por Felipe Martín, director de patrocinio de la entidad.



La medallista olímpica expuso también otros factores que podrían servir para potenciar su deporte en el plano nacional: "A los nadadores nos gusta competir, es para lo que entrenamos. Igual que ahora hay una liga mundial, podríamos hacer algo parecido en España. Un torneo donde pudieran competir los nadadores seguidamente. Así podríamos subir nuestro nivel de competición y de preparación".



"Además, si eres fan de un nadador, y le ves competir dos veces al mes o una, te llamará más la atención que si lo ves tres veces en un año. Verle en cada competición, ver cómo evoluciona. Y poner más incentivos económicos para que la gente se apunte. Que ese esfuerzo durante el año se vea recompensado económicamente", declaró.



La competición siempre está presente en el día a día de Belmonte, quien se encuentra centrada en el Mundial de la ciudad coreana de Gwangju en la medida en que le puede servir para tomar referencias de cara a Tokio 2020.



"Es una competición interesante, bonita también porque hay gente que sale joven y que da sorpresas o que parece que va muy bien y luego al final no está al nivel que tiene que estar. Todo el mundo tiene los ojos puestos para ver qué sucede el año que viene", añadió.



Por lo que respecta a sus rivales, apuntó: "Es año preolímpico y creo que es un año donde hay que estar arriba, porque las estadísticas desde hace muchos años dicen que quien el Mundial gana una medalla suele estar en el podio de los Juegos. Hay que estar arriba y luchar con ellas".



En cuanto a lo que espera de la cita, manifestó: "Me gustaría estar arriba en todas las pruebas. Sé que es muy difícil. Con igualar el resultado de Budapest 2017 me podría volver más que satisfecha a España".



Asimismo hizo análisis de su estado: "Tengo mente y cuerpo para nadar rápido y hacerlo bien. Tengo que aprovechar el momento en el que estoy, poner las ganas y el esfuerzo. No soy un portento físico y cuando voy a competir me tengo que enfrentar a nadadoras con más cualidades físicas. Pero las mías son mentales, tener muchas ganas de trabajar, de superarme y de querer estar siempre ahí arriba".



"Cuando tengo un objetivo todo lo que haga será a favor del mismo. Hay veces que cuesta más levantarse pero el mejor momento del día es cuando acabas tu jornada, estás en la cama y sientes que no has podido dar más de lo que has dado", declaró.