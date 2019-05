Mireia Belmonte: "Me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio"

Mireia Belmonte: "Me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio"

Madrid, 11 may (EFE).- La nadadora Mireia Belmonte mostró su deseo de poder ser la abanderada de la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 durante el '123 a Correr Santander Talks' que tuvo lugar en el Work Santander Café de Valdebebas y al que también acudió Rami Aboukhair, consejero delegado de Santander España.



"Siempre dije que me haría muchísima ilusión ser la abanderada en Tokio. Aprovechando el tirón que tenemos las mujeres, y que hace muchos años que una mujer no lleva la bandera de España, me haría muchísima ilusión desfilar con la bandera", explicó durante un acto moderado por Felipe Martín, director de patrocinio de la entidad.



Mireia reconoció que no haber podido participar nunca en un desfile inaugural es 'una espinita clavada': "Todo el mundo dice que es muy bonito ver un estadio olímpico lleno de gente que está allí para verte y más si llevas tu la bandera. Se me pone la piel de gallina. Hubiera sido una apuesta muy bonita que una mujer llevara la bandera, un agradecimiento a la mujer por todo lo que hemos hecho por el deporte".



En cuanto a los criterios para decidir dicho honor, comentó: "Explicártelo no te lo explican. Cada cuatro años se elige un representante y los criterios van cambiando. Yo por lo menos no los sé. Pero creo que quien tiene que llevar la bandera es quien mejor representa a los deportistas de la delegación y a todo el país que tiene detrás y que está en casa esperando para vernos competir".



Asimismo habló de gran peso que tiene una medalla olímpica, destacando el sacrificio que hay detrás, y señaló a Nina Zhivanevskaya y a Michael Phelps como sus referentes a nivel nacional e internacional.



Por otro lado se mostró reivindicativa con el papel de la mujer en el deporte: "Las mujeres siempre hemos estado ahí pero últimamente somos las que conseguimos más resultados y más medallas. Hay que aprovecharlo porque así reivindicamos que estamos ahí".



"En mi caso nunca he sufrido diferencia entre un hombre y una mujer por lo que estoy encantada de mi deporte. Pero en deportes mas mayoritarios hay más diferencia y creo que deberíamos igualarlo. Vamos en buen camino", indicó.



Uno de esos deportes donde se produce diferencia de ganancias es el tenis: "El esfuerzo lo hace igual un tenista que una tenista y no tendríamos por qué darle un premio diferente a una chica y a un chico. El esfuerzo es el mismo, ese es mi punto de vista".



Para dar visibilidad a la figura del deporte femenino se llevan a cabo iniciativas como la Carrera de la Mujer patrocinada por Banco Santander, la cual valoró positivamente: "Es una carrera súper bonita. Es mágico. Verlo desde fuera es una pasada, ver como la marea rosa sale por la meta es precioso. La gente se lo pasa bien, hace deporte y reivindica el puesto de la mujer en la sociedad. Me parece una idea fabulosa".



Además durante el acto analizó el estado de su disciplina y la necesidad de destacar otros deportes: "No creo que sea la más olvidada. Un poco olvidada si que está, se podría hacer más atractiva y que a la gente le interesara más verla pero hay deportes que están peor".



"Y muchos que están mejor, claro. Estamos en medio pero los resultados que conseguimos no están acorde con la repercusión que tenemos. Pero hay gente que está peor", agregó en un acto donde también se mostró un balón solidario diseñado y firmado por ella que se subastará. Los beneficios irán destinados para Fundela y la fundación Common Goal