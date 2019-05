Xammar/Rodríguez se mantienen en el podio; Mas/Cantero se acercan a él

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El dúo español formado por Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez es tercero en el Campeonato de Europa de la clase olímpica 470, al final de la tercera jornada de la competición que se disputa en Santo Stefano in Mare (Italia)



En categoría femenina, la barcelonesa Silvia Mas y la canaria Patricia Cantero han ascendido al quinto puesto tras sumar un quinto en la manga de este sábado y se acercan más a las posiciones de podio.



Las barcelonesas Bárbara Cornudella y Sara López se han situado ya en la décimo cuarta posición de la general a pesar de sumar un décimo sexto puesto en la jornada.



Después de la suspensión de la jornada del viernes por la falta de viento y su inestabilidad en esta ocasión la jornada ha vuelto a ser complicad y solo la buena disposición del comité de regatas ha logrado completar una manga, que se ha iniciado más tarde de las 18:00 horas bajo viento del noreste de 11 nudos (20 km/h).



Los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom, subcampeones del mundo en 2017, han vencido en la manga del sábado y empatan en la clasificación europea con los austríacos David Bargher y Lukas Mahr, bronce en el Mundial 2017 y que gan sido duodécimos.



El Europeo es Open y está abierto a equipos de todo el mundo. Los no europeos no puntuarán en la general final por el título, pero la general absoluta la ostentan los australianos Mathew Belcher y Will Ryan, medalla de plata en los JJ.OO. de Río 2016 y campeones del mundo 2017, actuales número uno del ránking mundial, que han sido segundos en la jornada y aventajan en tres puntos a los perseguidores europeos.



Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez están ahora a un punto de suecos y austríacos.



En la categoría femenina, la tripulación israelí formada por Gil Cohen y Noa Lasry han recuperado el liderato merced a un segundo puesto. Ahora superan en dos puntos a las británicas Hannah Mills y Eilidh McIntyre, campeonas olímpicas en Río 2016 y bronce en el Mundial 2018, sextas en la jornada.



Las francesas Camille Lecointre/Aloise Retornaz, bronce en los JJ.OO. de Río 2016 y campeonas mundiales 2016, son terceras a cinco puntos de las lideres.



Tras esta jornada, Silvia Mas y Patricia Cantero, vigentes subcampeonas mundiales y actuales número dos del ránking mundial, están a cuatro puntos del podio.



El domingo se disputará la cuarta jornada de la competición, a partir de las 11:00 horas.En total están previstas once mangas entre la series clasificatoria y las series finales antes de la Medal Race, prueba única y de valor doble, programada para el próximo martes, día 14.