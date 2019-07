Triana se viste de gala con su Acuatlón

Este próximo domingo, 14 de julio, se celebrará la VIII edición del Cinc Acuatlón Velá de Triana by Acorasur 'Memorial Íñigo Vallejo', una prueba que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Instituto Municipal de Deportes y del Distrito Triana, enmarcada en las actividades previas a la Velá de Santiago y Santa Ana y consolidada como una de las grandes citas del calendario deportivo del verano en la ciudad.

Con los dorsales de participación ya completos, serán 400 los participantes –un 56 por ciento procede de fuera de Sevilla con un 12 por ciento más de mujeres que en la pasada edición de 2018– los que realizarán una primera posta de carrera a pie, otra a continuación de natación y finalmente otra de carrera a pie, con las calles del barrio de Triana y su río Guadalquivir como protagonistas.

Se contemplan dos pruebas diferentes: a las 10.00 horas y desde la calles Pureza está prevista la salida para los no federados, que tendrán que correr a pie 2,5 kilómetros, nadar 600 metros y enfrentarse a otro recorrido a pie de 2,5 kilómetros. El objetivo de la participación de personas no federados y no federadas es promocionar esta disciplina entre los amantes del deporte.

Mientras, la prueba para los y las federadas comenzará a las 10.50 horas desde la misma calle y se diferencia sólo en la parte acuática, puesto que tendrán que nadar 1.000 metros. Por último, la entrega de premios se realizará en el Mercado de Triana.

El delegado de Transición Ecológica y Deportes del Ayuntamiento, David Guevara, y su delegada del Distrito Triana, María Encarnación Aguilar, han asistido a la presentación hoy de esta prueba deportiva, junto con José María Merchán, ganador de la VII edición del Acuatlón de Triana; Raquel Domínguez Martín, paratriatleta campeona de España protagonista del cartel de esta edición; Antonio y Ángel Luis Barranco, gerentes de Acorasur, empresa patrocinadora de la prueba, y Antonio Tejero Bermudo, secretario general de la Federación Andaluza de Triatlón.

David Guevara ha destacado que, junto a la importancia en sí de esta cita deportiva, está el encanto de circunscribirse al barrio de Triana y al río Guadalquivir, "en una perfecta mezcla entre deporte, patrimonio y tradición trianera, en este caso vinculada directamente a su Velá de Santiago y Santa Ana". En este sentido, María Encarnación Aguilar ha resaltado también la importancia de esta prueba para el calendario de actividades previas a la Velá "y la atracción de público que genera en torno al barrio y al río".

Antonio Tejero Bermudo ha recordado que, esta prueba es la penúltima del calendario de pruebas de este tipo en la ciudad de Sevilla antes del Campeonato de España de Triatlón que se celebrará en octubre y en la que se pueden disfrutar todas las modalidades que representan a este deporte: duatlón, triatlón y acuatlón.

"Para mí, la de Triana es, sin duda, la prueba de triatlón más especial por el entorno de este barrio y por el privilegio de desarrollarse en el Guadalquivir", ha dicho por su parte la trianera Raquel Domínguez Martín.

Para Antonio Barranco González, esta cita es un referente en el calendario deportivo de Sevilla "y que tiene mucho atractivo para los triatletas por lo que significa Triana para la ciudad de Sevilla y que conserva todavía el aliciente del formato de primero correr, luego nadar para terminar corriendo otra vez".

Entre los participantes en el VIII Acuatlón Velá de Triana están el sevillano José María Merchán, el también sevillano Adolfo Jiménez, integrante de la Selección Junior Española de Triatlón, y el cordobés Pedro Miguel Serrano, ganador de dos ediciones del Acuatlón de Triana y campeón de España de actuatlón de 30 a 34 años. Entre las mujeres, destacan la gaditana María González, integrante de la Selección Andaluza Absoluta de Triatlón, la onubense Ana Ruz Priego, bicampeona de España de cuadriatlón, tricampeona de Andalucía de acuatlón y campeona de Andalucía de Triatlón en 2014, y Cristina Polo, sevillana e integrante de la Selección Andaluza de Triatlón y subcampeona absoluta del Triatlón de Sevilla 2017.

El VIII Cinc Acuatlón Velá de Triana by Acorasur está organizado por OF SPORT, en coordinación con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Andaluza de Triatlón. Patrocinado por Cinc y Acorasur puertas acorazadas.

Con el gran apoyo de Distrito Triana, Mercado de Triana, Junta de Andalucia, Europa FM, Centro Comercial Airesur, Fialba, Credus Espacios deporvida como centro deportivo especializado, y Coca Cola.