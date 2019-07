Lidón Muñoz pasa a semifinales, pero Jessica Vall y Juan Segura quedan fuera

Seúl, 27 jul (EFE).- La nadadora española Lidón Muñoz pasó hoy a semifinales de 50 metros libre en el mundial de Gwangju (Corea del Sur), aunque sus compatriotas Jessica Vall y Juan Segura no pudieron pasar a las siguientes rondas de sus respectivas categorías.

En 50 metros libre, Lidón Muñoz del Campo se clasificó para semifinales, que se disputarán hoy mismo, con la final para el domingo, al quedar en decimotercera posición, con un tiempo de 24.96.

En declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN), la nadadora española aseguró que en esta prueba "no podía fallar".

"Por primera vez he hecho 24 en las sesiones matinales. Es un paso más. Mi objetivo principal es pasar la ronda y me he quedado muy cerca de mi mejor marca", añadió la nadadora, de 23 años, que conserva el récord de España en la categoría con un tiempo de 24.82.

"Ojalá esta tarde pueda rascar unas decimillas", agregó

Esa preliminar fue ganada por la sueca Sarah Sjoestroem, con un tiempo de 24.26. La nadadora sueca conserva el récord mundial de la categoría, con un registro de 23.67.

Detrás de Sjoestroem entraron la australiana Cate Campbell (24.40) y la estadounidense Simone Manuel (24.41).

No pudo pasar a semifinales, en cambio, Juan Segura, que participaba en la prueba de 50 metros espalda y quedó en vigésimo tercer lugar, con un tiempo de 25.46.

Esa ronda preliminar fue ganada por el ruso Kliment Kolesnikov, que hizo un registro de 24.61, seguido del estadounidense Michael Andrew (24.70) y del francés Jeremy Stravius (24.78).

Kolesnikov conserva el récord mundial en la categoría, logrado el año pasado, con 24 segundos exactos.

En otra preliminar, la de 50 metros braza, también quedó fuera de las semifinales Jessica Vall, que entró en vigésimo primera posición, con un tiempo de 31.58. La nadadora barcelonesa es especialista en 200 y 100 metros braza.

La ronda preliminar de 50 metros braza fue ganada por la italiana Benedetta Pilato, con un registro de 29.98, seguida de la estadounidense Lilly King (30.18) y la italiana Martina Carraro (30.38).