De la Rosa, tras cruzar el Pacífico en paddle-surf: "Cansado pero muy satisfecho"

El español Antonio de la Rosa, que cruzó en una embarcación de 'paddle-surf' los 4.750 kilómetros del Océano Pacífico que separan la ciudad estadounidense de San Francisco y la isla de Oahu en Hawai, afirmó que está "cansado pero muy satisfecho".



La expedición de este vallisoletano concluyó el domingo tras 76 días. Casi la mitad de ellos los pasó remando y el resto, descansado sobre su embarcación 'Ocean Defender'.



De la Rosa, que admitió haber perdido 12 kilos durante el largo trayecto, se enfrentó a corrientes extremas al salir de San Francisco y bordeó huracanes en alta mar.



"Estoy aquí, lo he conseguido, casi no me lo creo", dijo el español tras llegar a la isla de Oahu.



"Las últimas 24 horas fueron de preocupación e incertidumbre porque un fuerte viento me sorprendió cruzando el canal de navegación entre Molokai y Oahu, acercándome peligrosamente y en la noche a la zona rocosa de Koko Head", destacó en su página de internet.



De la Rosa, que cumplió 50 años durante la travesía, utilizó una embarcación hecha de carbono, con un diseño a su medida en la que durmió y tuvo todo lo necesario para completar su aventura con éxito, como dos máquinas desalinizadoras, un teléfono satélite, un localizador GPS y un 'router' que le garantizó conexión a internet 24 horas al día.



Este reto de cruzar el Océano Pacífico se une a la lista de aventuras culminadas con éxito por Antonio de la Rosa, que completó la ruta Iditarod en Alaska en esquís de fondo y andando -más de 1.700 kilómetros en solitario en 42 días- y ganó en 2014 la Rames Guyane tras cruzar el océano Atlántico a remo en solitario.



En 2015 unió la Sierra Norte de Madrid y Lisboa en 'paddle surf' a través de los ríos Lozoya, Jarama y Tajo en 19 días, y en 2016 navegó en solitario en un tabla por el Círculo Polar Ártico recorriendo más de 739 kilómetros entre Ilulissat y Upernavik (Groenlandia) en 26 días.