Peter Cutino lanza un S.O.S.

En fechas para la esperanza y propicias para la solidaridad, con la Navidad a la vuelta de la esquina, el Club Waterpolo Sevilla realiza su particular llamamiento en pos de la defensa de un deporte en serio peligro de extinción en la ciudad de la Giralda. La campaña de crowdfunding puesta en marcha hace unos días para intentar evitar la desaparición de la entidad sevillana, referente andaluz durante los últimos 15 años tras militar dos campañas en la División de Honor masculina y aportar más de una decena de jugadores a las selecciones españolas, no sólo pretende prorrogar los exitosos 26 años de historia del club hispalense, sino también los del waterpolo en la capital andaluza.

"No queremos salvar solamente un club, sino el waterpolo en Sevilla", apunta Peter Cutino, presidente de un club que surgiera en 1993, ante el inminente cierre del Club Natación, para evitar precisamente que desapareciera este deporte en la ciudad, donde al margen de la calle Trastamara no se practicaba el polo acuático. Pues 26 años después, se mantiene esta apuesta. "Más que a un club en concreto, queremos salvar un deporte. Llevamos varios años haciendo ver que, a diferencia de otros deportes, no hay más clubes de waterpolo en la capital de Andalucía en competiciones nacionales. Sólo estamos nosotros", recalca el máximo dirigente de la entidad.

El que fuera jugador internacional con la selección de Estados Unidos considera esta campaña de crowdfunding el último intento por asegurar la continuidad de una entidad que, al margen del respaldo puntual de particulares y conocidos, necesita mayor apoyo por parte de instituciones "y por supuesto de las empresas privadas". "Mucha gente sabe lo que es el deporte minoritario y cómo han desaparecido distintos clubes de otros deportes. Pero en el caso del waterpolo, dependemos de un hilo. Sólo somos un grupo de personas que de forma altruista queremos seguir apostando por este deporte, pero hasta un punto. Ya lo salvamos en su momento con la creación del Club Waterpolo Sevilla, pero ahora es el momento de dar un paso adelante y surjan los patrocinadores que nos permitan seguir con esta aventura", añade Cutino.

Después de insistir con las instituciones municipal y autonómica y tantear a empresas locales, regionales e incluso nacionales e internacionales, el tiempo se agota. "El problema es que los gastos siguen subiendo y los ingresos han caído al mínimo. Por eso se justifica esta campaña. Ahora mismo sólo pensamos en terminar la temporada de la mejor forma posible, cumpliendo los compromisos que tenemos, con los jugadores, las federaciones€ Pero más allá, y ojalá nos sirva todo esto, podemos seguir con el proyecto y afrontar las siguientes temporadas de forma digna, competir, entrenar y llevar el día a día con normalidad, sin dejar de apagar fuegos, como llevamos haciendo los dos últimos años", concluye Peter Cutino.

El guante está lanzado€ #salvemosWpSevilla