La sevillana Blanca Manchón finaliza en la novena posición

La windsurfista sevillana Blanca Manchón (CN Puerto Sherry) ha cerrado su actuación en el Campeonato del Mundo de la clase RS:X (Windsurf) con la quinta posición en la Medal Race final, ocupando el noveno puesto de la general de la competición que este sábado se ha clausurado en Sorrento (Australia).



Finalizar en el Top-10 de un Mundial en el que han estado presentes las mejores windsurfistas del mundo ha sido importante para la sevillana después de ser décima sexta en el Mundial 2019 y duodécima en Aarhus 2018, clasificando a España por país para los Juegos.



Blanca Manchón, que el próximo 6 de marzo cumplirá 33 años, tiene ya la plaza individual para los JJ.OO. de Tokio y volverá a una cita olímpica dieciséis años después, tras lograr el diploma (8º) en los JJ.OO. de Atenas 2004.



"El segundo día fue muy duro para mí porque no me encontraba bien, pero estoy contenta porque he disputado una final del mundial después de dos años, y cada vez más cerca de las primeras, así que a seguir trabajando", aseguró Manchón.



La medalla de oro ha sido para la holandesa Lilian de Geus, actual campeona de Europa y campeona del mundo 2018, que ha finalizado cuarta en la Medal Race, superando en nueve puntos a la francesa Charline Picon, campeona olímpica en Río 2016, segunda en la Medal y superando en un solo punto a la joven israelí Noy Drihan, novena en la Medal y que ha logrado la medalla de Bronce.



Clasificación General Final



(13 mangas disputadas/2 descartes+Medal Race)



.1. Lilian de Geus (HOL) 42 puntos



.2. Charline Picon (FRA) 51



.3. Noy Drihan (ISR) 52



...



.9. Blanca Manchón (ESP) 107



22. Pilar Lamadrid (ESP) 210



Hasta 46 clasificadas.