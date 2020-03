Jessica Vall: "Los nadadores olímpicos pedimos estar confinados con piscina"

Barcelona, 17 mar (EFE).- La epidemia del coronavirus ha llegado a España a cuatro meses de unos Juegos Olímpicos para los que la mayoría de deportistas llevan cuatro años preparándose. Esta situación ha supuesto un gran contratiempo para muchos de ellos. También para la nadadora Jessica Vall (Barcelona, 1988), quien está siguiendo con su puesta a punto para Tokio desde su casa y sin entrenamientos en piscina, mientras espera que las circunstancias cambien pronto.



Pregunta: ¿Psicológicamente cómo está llevando el confinamiento en casa?



Respuesta: Es un poco complicado porque a los nadadores olímpicos nos hubiese gustado que nos confinaran en algún lugar con piscina. Nuestro trabajo es nadar y está siendo complicado no hacerlo, pero es una situación por la que estamos pasando todos.



P: ¿Se planteó que los nadadores olímpicos pudieran estar confinados en algún recinto con piscina?



R: Sí, en principio una selección muy pequeña de nadadores, los preclasificados para los Juegos Olímpicos y algunos más que están muy cerca de las mínimas, teníamos la posibilidad de entrenar en el CAR de Sant Cugat. Cuando nos lo dijeron estábamos concentrados en el CAR de Sierra Nevada con el grupo de Mireia Belmonte y avanzamos la vuelta para poder entrenar en Sant Cugat. Pero antes de entrar en las instalaciones se dio un caso de positivo en el personal médico del centro y no pudimos.



P: ¿Cuántos días hace que no nada en una piscina?



R: Tres, de momento.



P: Deben ser muchos para una nadadora olímpica.



R: Desde las vacaciones no estaba tanto tiempo sin estar en una piscina. Para los nadadores son muy importantes las sensaciones que tenemos en el agua. Por eso queríamos adaptarnos a una situación de confinamiento con piscina. De hecho, espero que desde los organismos superiores pronto nos dejen confinarnos en algún lugar así.



P: ¿Están hablando con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que esto suceda?



R: Ahora estamos a la espera de noticias. Hay mucha incertidumbre. Se han aplazado todas las competiciones, incluido el Open de España que sirve para conseguir las mínimas olímpicas. De momento trabajamos con la previsión de que los Juegos Olímpicos se mantendrán en las fechas previstas. Samaranch (el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional), por ejemplo, el otro día dijo que los deportistas olímpicos siguiésemos entrenando porque los Juegos se celebrarán. Pero en mi caso no es posible porque no tengo piscina en casa. Sea como sea, los deportistas somos ciudadanos como todos y sabemos la responsabilidad que supone mantenernos confinados. Lo único que pedimos es que sea en un recinto donde podamos seguir haciendo nuestro trabajo.



P: Al menos puede aprovechar el patio para ejercitarse...



R: Sí, allí estoy haciendo sesiones de core, de estiramientos y de movilidad, y gracias a que mi marido es un triatleta amateur hay un rodillo en casa y puedo hacer bicicleta. El objetivo es, por lo menos, mantener el estado de forma para evitar que todo lo que he trabajado hasta ahora no se pierda. Así cuando pueda volver a una piscina solo tendré que recuperar sensaciones en el medio acuático.



P: En el CAR de Sierra Nevada, ¿cuántas horas al día entrenó en la piscina?



R: Dos y media por la mañana y otras dos y media por la tarde. Más las horas de físico en el gimnasio. Pero ahora no podemos hacer estas cinco horas diarias en la piscina.



P: ¿Estos días también está haciendo trabajo psicológico?



R: Sí, todo mi staff se ha puesto manos a la obra para adaptarse a las circunstancias. Desde el preparador físico que me ha creado una nueva rutina, a la psicóloga o a la nutricionista. Estos días es muy importante la parte psicológica. Mi psicóloga es Eva Molleja y para ella ha sido una semana bastante dura porque a pesar de las circunstancias hemos tenido que aprender a seguir conectadas y conseguir que esta situación sea un refuerzo psicológico para mí.



P: El recién retirado Aschwin Wildeboer contó a EFE que se tendría que suspender la natación en los Juegos Olímpicos porque la crisis del coronavirus ha dilapidado cualquier preparación de los nadadores, que necesitan imperiosamente el agua para entrenarse.



R: Puede ser que haya creado ventajas y desventajas en la preparación de los diferentes nadadores. Pero en la preparación de unos Juegos, de un Mundial o de un Europeo nunca existe una preparación perfecta. Siempre hay pequeñas piedras en el camino. Y en este caso entre los nadadores españoles e italianos la piedra es común.



P: Un hecho que podría destrozar toda su preparación sería que diera positivo por coronavirus. Imagino que estos días está cuidando especialmente su sistema inmunológico.



R: Sí, por eso tomo la suplementación que me aporta uno de mis patrocinadores (Etixx) que me ayuda a reforzar las defensas. Y estoy siguiendo a rajatabla todas las medidas de seguridad que marcan las instituciones.



P: ¿A los deportistas olímpicos les han hecho la prueba del coronavirus?



R: No, por lo menos al grupo que yo conozco. Estábamos en una situación de confinamiento en Sierra Nevada y la idea era también confinarnos en Sant Cugat. Por eso fuimos en furgoneta de un lugar a otro y no hubiésemos visto la familia para asegurarnos de no entrar en contacto con nadie que no fuese del grupo.



P: ¿Cree que se celebrarán los Juegos?



R: Sí, quizá no en las fechas previstas, pero se celebrarán este año.



P: ¿Cuál es su objetivo en Tokio?



R: Estar en las finales de 100 y 200 metros braza y estar preparada para dar el 140% en esas finales.



P: ¿En Sierra Nevada se sintió bien de forma?



R: Me sentí muy bien y la preparación para el Open de España estaba yendo como esperaba. Es una pena que no se haya podido ver en forma de resultados en una prueba como ésta.