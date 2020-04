Thorpe: "Estamos divididos por la incomunicación, es momento de corregirlo"

Madrid, 3 mar (EFE).- El exnadador australiano Ian Thorpe ha pedido a los ciudadanos cuyas vidas se han visto alteradas por el coronavirus que sean positivos y permanezcan "conectados y comunicados", porque, en su opinión, "lo que divide al mundo no son los países, sino la incomunicación, y todo esto brinda una oportunidad de corregirlo".



"Me encantaría estar en la calle y seguir con mi rutina habitual, pero por desgracia eso no es posible. En lugar de ello, leo libros que no había tenido tiempo de leer, hablo más a menudo con mis amigos y tengo las manos más limpias que nunca. Hay que ser positivos", ha expresado el deportista más laureado de la historia olímpica australiana en unas declaraciones difundidas en la página del COI.



"Afortunadamente, vivimos en una era en la que la que la tecnología nos permite comunicarnos. Deberíamos comunicarnos con nuestros seres queridos tanto como sea posible, estar conectados y recordarnos que todos estamos juntos en esto. Para mí", añadió, "es tan sencillo como comprometerme a llamar a mi abuela dos veces a la semana en lugar de una".



El cinco veces campeón olímpico, que tras su retirada tuvo que afrontar problemas de depresión y alcohol y pensamientos suicidas, según confesó él mismo, dedica ahora su vida a defender "los valores olímpicos y crear un impacto sobre otras personas, animándolas a sacar lo mejor de ellas mismas".



Implicado en campañas contra la homofobia y la discriminación religiosa en su país, se declara "orgulloso" de la vida que ha llevado desde que dejó las piscinas.



"Mi objetivo de aquí a diez años solo es ser mejor persona de lo que soy ahora", dijo.