Casanueva: "No acepto bajo ningún concepto que se nos llame irresponsables"

Redacción deportes, 5 abr (EFE).- La presidenta de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Julia Casanueva, ha manifestado este domingo que se les "podrá acusar de muchas cosas, pero" que no acepta "bajo ningún concepto" de que lo hagan de haber "sido irresponsables e insolidarios en confinar al equipo olímpico en el CEAR de Santander".



De esta forma calificó este domingo el Consejo Superior de Deportes (CSD) la decisión que la RFEV tomó el pasado 13 de marzo. El CSD mandó un comunicado el 14 de marzo a todas las Federaciones diciendo que había salido el decreto de alarma que conllevaba algunas medidas y que se comunicase a clubes, Federaciones Autonómicas y demás instituciones.



"Unos quince miembros del equipo ya estaban en el CEAR y al CSD le preocupó que hubiese actividad en un Centro de Alto Rendimiento. Nos mandaron un comunicado el día 18, diciendo que en virtud del decreto", explica la presidenta.



"El Real Decreto Ley dice que debe estar cerrado al publico y nosotros entendemos que los deportistas del equipo olímpico no son público, son miembros de la RFEV y trabajadores de la Federación y eso no es público y por tanto no estábamos incumpliendo ningún decreto".



"Personalmente hablé por teléfono con Mariano Soriano, Director General del CSD, y le comenté que el equipo había venido de Palma, después de estar entrenando con centenares de regatistas de casi cincuenta países y hasta que no pasarán quince días los chicos no querían irse a sus casa porque venían de una zona de riesgo y que moverse hasta no se cumpliesen los catorce días de confinamiento no era conveniente", recuerda.



"Él insistió en que debían dejar el CEAR como fuese. Le dije que iba a hablar con el equipo y que si debían salir, saldrían, pero el problema era que si debían irse con sus familias y si no habían pasado la cuarentena; eso si que era peligroso para ellos y sus familiares", concreta la dirigente



La respuesta de la Federación fue, "hacer un escrito y el viernes, día 20, se lo envíe por correo al Director General de Deportes y también se presentó oficialmente, al igual que ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria explicando esa situación y el tema quedó así".



En dicho escrito se manifestaba que, "evidentemente, si alguien venía y nos decía que se tenía que desalojar el CEAR no tendríamos más remedio que hacerlo. Y a ese escrito aún no nos han contestado oficialmente ni el CSD ni la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria", ha dicho la RFEV.



Lo que ha presidenta ha calificado de muy grave ha sido que según fuentes del CSD, el equipo se habría entrenado en el mar durante los primeros días, "algo que está totalmente prohibido" y de lo que habrían dejado constancia a través de las redes sociales. Casanueva ha respondido al respecto que "esto es absurdo y falso porque desde el 13 de marzo que los olímpicos llegaron al CEAR no han salido del recinto. Incluso ni para recoger el 'catering' diario".



El día 24 un regatista tuvo síntomas de resfriado y se dio parte a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria siguiendo el protocolo médico establecido para estos casos porque venían de una zona de riesgo.



"Vino un medico", relata Casanueva, "y nos dijo que en catorce días los chicos no se podían mover de allí. Volví a llamar de nuevo a Mariano Soriano para comunicarle que llevábamos doce días desde que llegamos de Palma y que aplicamos el protocolo médico, pero también que el deportista en cuestión no había presentado fiebre, tos o disnea (dificultades respiratorias).



"Su respuesta fue que si pasara algo era bajo mi responsabilidad y le recordé que desde el primer momento que decidimos venir al CEAR asumimos la responsabilidad. Y hasta hoy no hemos hablado de nuevo", puntualiza.



"Lo peor de esto es que los perjudicados son los propios deportistas ya que cuando acabe el confinamiento el día 8 igual les dicen que cada uno deberá volver a sus casas. La mayoría, lamentablemente, allí no tienen material ni medios ni equipamiento para entrenarse", ha concluido la presidenta".