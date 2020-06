Cooper: ?El piragüismo español puede conquistar tres medallas en Tokio?

El piragüista español Marcus Cooper, oro olímpico en la modalidad de K1 1000 metros en Río de Janeiro 2016, ha pronosticado este domingo que España puede conquistar medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio en las pruebas de K2, K4 y en 200 metros eslalon individual.



?Apostaría por esas medallas, teniendo en cuenta que (Saúl) Cravioto (uno de los integrantes del equipo nacional) es un crack?, dijo Cooper a Efe, quien este lunes se sumará a la concentración del equipo español en Trasona (Asturias) tras entrenar con su piragua en Porto Cristo (Mallorca) durante la crisis sanitaria del coronavirus.



?He ido poco a poco, progresando despacio. He estado cincuenta días parado y se nota, porque ha sido como empezar de cero. Por volumen, longitud e intensidad de los entrenamientos, ahora mismo no bastaría para nada para competir, desde luego, pero calculo que en unos meses sí?, dijo el piragüista, de 25 años, hijo de padre inglés, madre alemana y criado en Mallorca.



Cooper reitera que el piragüismo español ?tiene nivel para estar con los mejores? y luchar por las medallas en la cita olímpica japonesa.



Recuerda, no obstante, que nadie del equipo, ni siquiera él, tiene garantizado un puesto y explica las razones: ?Desde Río a Tokio se han reducido las plazas de ocho a seis; pueden ir menos deportistas, incluso alguno muy bueno se puede quedar fuera, y lo más sensato es apostar por el K2, el K4. Después, si el horario lo permite en Tokio, la gente que esté en esos equipos pueda hacer el individual?, señaló.



El piragüista olímpico forma parte de equipo nacional de la especialidad K4 500 metros, que ganó la medalla de plata en el pasado mundial junto a Saúl Cravioto, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade.



"Echo de menos estar con mis compañeros. Lo compartimos todo, nos hemos juntado un equipo que se lleva genial, tanto en lo deportivo como en lo personal. En Mallorca puedo entrenar más o menos bien, pero no es lo mismo que estar con ellos ni con nuestro entrenador (Miguel García) y su látigo", explica.



Con respecto a la especialidad del piragüismo en la que se siente más cómodo, Cooper admite que es el K1 1000 metros en aguas tranquilas.



"Ahora estoy en K4, que es más divertido, tienes más cosas de la que estar pendiente", puntualiza Marcus, quien espera recuperar su forma a bordo de la piragua "pronto", a pesar de las dudas que existen sobre la vuelta a la normalidad en el piragüismo.



"Seguimos sin saber si habrá competiciones. Entrenamos sin saber nada, así que nuestro objetivo es recuperar el tono y la forma para estar preparados", remarcó Marcus Cooper.