Xabi Fernández: Para los británicos ganar la Copa es una cuestión de orgullo

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El campeón mundial y olímpico Xabi Fernández, único tripulante español del equipo británico INEOS, desafiante en la 36ª Copa del América, reconoció, en declaraciones a EFE que, "para el equipo ya es una cuestión de orgullo nacional ganar por vez primera la Copa en sus 170 años de historia".



"Esto se nota en todo el entorno del equipo, especialmente porque nuestro patrón, Sir Ben Ainslie, tres veces campeón olímpico, ocho veces campeón mundial y que ya ganó la Copa con el 'Oracle' estadounidense en 2013, ahora la quiere lograr para su país; es algo personal", aseguró.



Y también por el apoyo del multimillonario Jim Ratcliffe, propietario de la petroquímica INEOS, con un patrimonio de 23.500 millones de euros y que ha invertido 125 millones de euros en el desafío británico.



El regatista vasco, de 43 años, relató desde Portsmouth (Inglaterra) los problemas derivados de la pandemia. "Estábamos en Cagliari (Cerdeña) entrenando para disputar la primera Serie Mundial prevista para el 18 de abril, pero el 14 de marzo ya vimos que la pandemia del COVID-19 iba a hacer imposible la prueba".



"Yo volví a casa y he estado allí hasta hace dos semanas. Me reincorporé antes al equipo en Portsmouth porque tuve que pasar una cuarentena de una semana y pasar el test. Todo salió bien y ahora voy a estar aquí entrenando hasta agosto", confirmó.



Una vez finalizados los entrenamientos volverá a casa y en septiembre ya se marchará con el equipo a Nueva Zelanda. Allí estará unos seis meses para disputar la Copa.



"En principio voy a estar solo todo el tiempo porque mi mujer Larraitz y mis dos hijos, Noa y Adur, iban a venir en Navidad y estar un mes allí, pero ahora con las cuarentenas y todo eso no sé si será posible", comentó.



Todo el mundo está señalando que los neozelandeses tendrán más ventaja que el resto de equipos porque llevan ya tiempo entrenando en Auckland. Fernández opinó que, "no solo por eso". "La Copa América es tan difícil de ganarla porque es la única competición en el mundo que el que vencedor pone las reglas de la siguiente edición y , lógicamente, pone las que le benefician a él", explicó.



"Por eso" -prosiguió- "el defensor siempre empieza un paso por delante y eso es súper difícil de recuperarlo y ahora que todo se ha complicado. El resto hemos podido entrenar muy poco y esto no ha ayudado a nadie. Y, quieras que no, Nueva Zelanda es un país que ha gestionado mejor que nadie el tema del coronavirus".



Será su tercera Copa del América. En 2013 compitió con el equipo italiano Luna Rosa con los catamaranes AC72 con 'foils' (alerones), y en 2017 con el Land Rover BAR británico, con los catamaranes AC50 (con foils). Ahora lo hará en el 'Ineos' británico con el monocasco AC75 con 'foils'.



No le ha sorprendido que la Copa del América se haya vuelto a competir en monocascos porque "ya no hay que decir que no a nada".



"En el 2013 en San Francisco nos dijeron que íbamos a volar con el AC72, a virar en el aire, que todo el mundo decía que era imposible, y en 2017 en Bermudas se acabó volando a la perfección. A mí ya me sorprende nada y si físicamente se puede y viene el ingeniero y que dice que con el 'foil' eso vuela, hoy en día ya nos lo creemos todo", señaló.



Sobre el peligro de 'volar' en un catamarán y hacerlo ahora en un moonocasco indicó que, "es cierto que es un monocasco y que quizás tenga menos estabilidad, pero al final tiene dos 'foils' (alerones) y a no ser que se rompa el 'foil' tiene una estabilidad tremenda. En cuanto al dominio, si en la siguiente edición se mantienen estos mismos barcos, se navegará a la perfección con ellos como paso en Bermudas con los AC50".



Xabi Fernández es, junto al barcelonés Joan Vila (responsable de meteorología y desarrollo) y el bilbaíno Fernando Sales (rigger), uno de los tres españoles en un equipo de casi 200 miembros y el único tripulante.



"Eso va muy bien, porque Juan, que ahora está en España, y yo estamos juntos desde que acabamos la Volvo Ocean Race y Fernando está aquí, encabezando del tema de aparejo (rigger)", añadió.



Sobre su carrera deportiva, con dos medallas olímpicas (oro en el 49er. en Atenas 2004 y plata en Pekín 2008) y con seis vueltas al mundo ya lo ha hecho todo... o casi todo. "Menos la Vendée Globe, -Vuelta al Mundo en Solitario- que todavía no la he hecho y no tengo ninguna intención de hacerla", bromeó.