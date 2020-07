Craviotto: "Me gustaría ser abanderado con Lidia Valentín o Mireia Belmonte"

Madrid, 7 jul (EFE).- El piragüista Saúl Craviotto, doble campeón olímpico en Pekín (2008) y Río de Janeiro (2016), declaró este martes que si pudiera ser abanderado el próximo año en los Juegos de Tokio le "gustaría" compartir ese momento con una deportista como la nadadora Mireia Belmonte o la halterofila Lidia Valentín.



Saúl Craviotto es uno de los protagonistas de la campaña 'Por una España con valores', del Comité Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia, que tiene como objetivo destacar "el valor del conocimiento y la educación" más allá del deporte.



Para el deportista leridano su único pensamiento deportivo pasa ahora mismo por los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. "Es lo que mantiene la llama viva para estar motivados, porque este año está todo en el aire".



"No sabemos muy bien qué pasará este año y entrenar día a día es difícil pero pensando en Tokio se hace más llevadero. Estar más o menos en forma es salvable. Lo peor es la cabeza, pero no solo en el deportista, sino en cualquier trabajador. La incertidumbre te come la cabeza y hay que vivir con ello y adaptarse cuanto antes a esta situación", confesó tras la presentación de la campaña en el COE.



Craviotto reconoció que el aplazamiento de la cita olímpica fue "un toque duro" porque como deportista "esperar un año más cuando vienes de tres se hace largo".



"Lo más inteligente es darle a la tecla del reinicio, no lamentarse y ponerse a trabajar", confesó el piragüista español, que no quiere imaginarse unos Juegos sin público en los recintos.



"Ojalá haya público porque unos Juegos sin público serían muy tristes. He vivido tres con estadios llenos y no quiero imaginarme competir solo escuchando el agua", señaló.



Por último, Saúl Craviotto habló de la posibilidad de ser abanderado en Tokio y poder compartir ese momento de la ceremonia de inauguración con alguna compañera.



"Ojalá pueda coger yo la bandera pero no quiero entrar en polémicas de si prefiero a una deportista u otra. Me gustaría compartirlo con Mireia Belmonte o Lidia Valentín. Con Lidia me llevo muy bien, tenemos una relación increíble y se lo merece por el tema de que no pudo vivir el himno de España cuando le tocó. Solo por ese detalle sería una digna portadora, pero Mireia también", concluyó.