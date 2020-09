Isa Contreras, plata, afrontó la final "con idea de no regalar ni un metro"

La piragüista ceutí de la selección española Isa Contreras, que ha conquistado este domingo la medalla de plata en la prueba de K-1 500 metros de la Copa del Mundo de Szeged (Hungría), ha destacado que afrontó la final con la idea "de no regalar ni un metro".

A través de las redes sociales, la palista ha resaltado que estuvo cerca del oro en una carrera muy disputada, con un final donde se tuvo recurrir a la 'foto finish' para saber la ganadora, siendo finalmente la portuguesa Joana Vasconcelos por 0:05 décimas.



Isa Contreras ha dejado claro que en la final salió "a disfrutarla y cruzar la meta diciendo: 'no he regalado ni un metro', y así ha sido", dijo la palista, quien reconoció que no se esperaba un resultado tan brillante.



"Ya en las eliminatorias, en las 'semis', me veía con posibilidades de hacerlo bien, pero obviamente no me esperaba una medalla y mucho menos luchar al de oro. Sí me veía con fuerza, de no ver a ninguna rival inalcanzable, sino que todas estábamos ahí en un segundo o segundo y pico", señaló.



Los responsables del Club Los Delfines de Ceuta, al que pertenece la palista, han indicado que se sienten "muy orgullosos de ella, ya que no ha sido fácil llegar hasta aquí, demostrando lo importante que es confiar en uno mismo y luchar por su sueño, cueste lo que cueste".



Isa Contreras también ha sido sexta como integrante del equipo español en la prueba de K-4 500 junto a Pelachs, Lazcano y Vega.