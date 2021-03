Finaliza con gran éxito deportivo el 51º Campeonato de España de Invierno de Piragüismo

El Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja de Sevilla ha acogido este fin de semana el 51º Campeonato de España de Invierno de Piragüismo, primera prueba del calendario nacional de piragüismo de aguas tranquilas, en el que han participado cerca de 800 deportistas.

La última jornada de competición, que se celebrado este domingo en la instalación andaluza ha contado con la presencia de la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez; que ha estado acompañada también por el presidente de la Federación Española de Piragüismo, Pedro Pablo Barrios.

Después de que en la jornada del sábado se celebrara el Nacional de paracanoa y de otras categorías como júniors, este domingo se han disputado las finales sénior y sub 23 de K1 y C1, con victorias para Javier López, en sénior hombres K1; la zamorana Eva Barrios en sénior mujeres K1; Diego Romero en sénior hombres C1; el asturiano Alberto Llera en K1 sub 23; Manuel Fontán en C1 sub 23 hombres; y Bárbara Pardo en sub 23 mujeres K1.

A pesar de no existir la posibilidad de público en la competición, la instalación pública andaluza ha contado con un gran colorido, dado el alto número de participantes, junto con entrenadores y técnicos, que se han dado cita durante este fin de semana en Sevilla.

El LI Campeonato de España de Invierno de Piragüismo ha estado organizado por las federaciones española y andaluza de esta modalidad y ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla y el Consejo Superior de Deportes.