Proponen llamar Maialen Chourraut al futuro canal de aguas bravas de Euskadi

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, avanzó este jueves que Euskadi contará en 2023 con un canal de aguas bravas en Usurbil (Guipúzcoa) para la práctica del piragüismo y para el que ha propuesto el nombre de la triple medallista olímpica Maialen Chourraut.



Zupiria hizo este anuncio durante la rueda de prensa que ofreció en San Sebastián junto a Chourraut para reconocer los logros de la deportista vasca, reciente medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Además logró la de oro en Río 2016 y la de bronce en Londres 2012.



El consejero explicó que el futuro canal, que podría costar unos cuatro millones de euros, "es un proyecto de equipo" en el que hay "diferentes partes implicadas" y que ha requerido "un esfuerzo" para llegar a un "acuerdo" que lo hicera "factible".



Aclaró además que se trata de una iniciativa "en la que personas como Maialen y su entrenador, Xabier Etxaniz, han tenido mucha importancia, junto a otros deportistas, porque han hecho ver a las instituciones y a las federaciones deportivas la importancia de contar con una instalación como ésta".



Chourraut, por su parte, se mostró muy emocionada al conocer esta noticia que, según ha comentado, le "cuesta asimilar" porque es lo que muchas personas "buscan desde hace muchos años", en los que "mucha gente ha estado trabajando" por ello.



"En cuanto a lo del nombre, no sé qué decir, la verdad", declaró la deportista, para quien "es un honor" que una instalación como ésta de un deporte al que ella "tanto" quiere pueda llevar su nombre en Euskadi.



No obstante, la piragüista, consciente de que "por ahora" la denominación "es una propuesta" y "no un hecho", dijo que no pensará aún "mucho en ello". "Es el futuro, vivamos el presente", concluyó.