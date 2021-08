Alisa Ozhogina: "Lo daré todo para volver a vivir la experiencia olímpica"

La nadadora artística andaluza Alisa Ozhogina, séptima por equipo y décima en dúo en los recientes Juegos de Tokio, manifestó este miércoles que ha "disfrutado tanto la experiencia olímpica" que le "gustaría volver a vivirla", por lo que va "a darlo todo para estar en París" en 2024.



Ozhogina, en declaraciones a Efe, dijo que "estar en Tokio ha sido hacer realizado un sueño" con sólo 20 años, por lo que ha "aprendido mucho y adquirido mucha experiencia" durante "unos días muy emocionantes" en los que "la unión de todo el equipo se ha notado durante la competición" y facilitó el logro del diploma olímpico.



La deportista del club Sincro Sevilla destacó que "la organización fue increíble, un trabajazo por parte de los japoneses" y recordó que "tanto en dúo como en equipo", la selección española cumplió "los objetivos, que eran aprender y disfrutar", por lo que todos en la delegación de la natación artística española quedaron "muy satisfechos con el trabajo".



"Somos un equipo joven, eran nuestros primeros Juegos y nos queda mucho por delante. Apenas dimos un pequeño pasito. Me he sentido muy feliz por recibir tantísimos mensajes de apoyo, muy positivos. No había público en las gradas pero muchos apoyaban, también la gente de mi club", añadió la sevillana.



Alisa Ozoghina está ya "centrada en la preparación del Mundial de Fukuoka y del Europeo de Roma, las dos grandes competiciones de 2022", para las que "se cambian los elementos técnicos y las rutinas deben adaptarse", subrayó.