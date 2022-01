Pella y Pilliard van 400 km por delante del récord al final del segundo día

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- El español Álex Pella y el francés Roman Pilliard', a bordo del trimarán 'Use it Again', van 216 millas (400 km) por delante del récord de la Vuelta al Mundo de Este a Oeste (contra vientos y corrientes dominantes) cuando se cumple la segunda jornada de navegación.

Frente a un recorrido teórico del récord de 21.985 millas náuticas (40.738 km), que está en poder del francés Jean Luc Van den Heede -que el 4 de marzo de 2004 a bordo del monocasco de 85 pies (26 metros) 'Adrien', lo estableció en 122 días, 14 horas, 3 minutos y 49 segundos- el 'Use it Again' (Úsalo de Nuevo) ha cubierto ya 600 millas (1.111 km).

A las 17:30 CET (-1 GMT) navegaba en rumbo Suroeste a 15 nudos (20 km/h) a 110 millas (203 km) al Noroeste de la costa de Lisboa bajo viento mantenido de 13 nudos (24 km/h). En las próximas horas el viento ira variando al Noreste, subiendo a 20 nudos (38 km/h) con lo que dejarán las Canarias por babor (a su izquierda).

Jean-Luc Van Den Heede el hombre que estableció el récord actual de 122 días con 'Adrien', un monocasco de aluminio de 26 metros ha asegurado esta mañana que, "estoy seguro de que lo van a lograr en menos de 100 días".

"Si terminan su recorrido les aplaudiré porque ya es genial que estén intentando esta hazaña. Su primer objetivo es no romperse y, si lo hacen, seguro que bajan de esa cifra", ha añadido.

El 'Use Is Again' es un trimarán de 23 metros eslora y 16 de manga, con un mástil de 30 metros. "Tienen el barco adecuado, creo, para intentar esta hazaña y es uno de los mejores multicascos para hacerlo en mi opinión", ha continuado Van den Heede.

Ha recordado que, "Philippe Monet lo había probado y tengo la sensación de que sin roturas, esta vez lo conseguirán. A los que dicen que Pella y Pilliard son demasiado jóvenes, les respondo que hay que empezar por algo y que nunca se es demasiado joven para intentar hazañas como esta".

Para el actual poseedor del récord es evidente que pueden hacerlo en cien días porque, "simplemente porque lo harán en un multicasco y descenderán mucho menos al Sur que yo. Es normal. Cruzarán los tres cabos (Buena Esperanza, Leewin y Hornos) bajando hacia el Sur pero entre cada cabo intentarán captar los fenómenos meteorológicos a favor del viento".

"Yo, fui recto", ha continuado, "o casi, muy al sur, golpeando las olas con mi monocasco muy sólido. Ellos pueden hacer lo contrario con este barco, aunque advierte, están intentando una hazaña, pero no especialmente para batir mi récord".

"Son dos cosas completamente diferentes sólo porque ellos son dos y yo iba solo. Además, obviamente, difícilmente se puede comparar un multicasco con un monocasco", ha concluido.