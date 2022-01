El 'Use It Again' de Pella y Pilliard cubre las primeras dos mil millas

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- El trimarán 'Use It Again', con el español Álex Pella y el francés Roman Pilliard como tripulantes, ha cubierto (a las 17:00 hora española, -1 GMT) la sexta jornada de navegación en su intento de récord de la vuelta al mundo este-oeste (contra vientos y corrientes dominantes) y está a punto de completar las primeras 2.000 millas (3.700 km) de su recorrido.

La planificación realizada antes de la salida en Lorient (Francia) con el estudio a fondo de los modelos meteorológicos les está dando un gran resultado.

Este lunes navegan a 125 millas (230 km) al oeste de las costas de Nouakchott, capital de Mauritania, y 250 millas (465 km) al noroeste del archipiélago de Cabo Verde, que este martes dejarán por estribor (a su derecha).

El viento de componente este-noreste se mantiene sobre los 10 nudos (18 km/h), el 'Use It Again' navega en rumbo suroeste a unos 14 nudos (26 km/h) y las condiciones se mantienen estables.

Álex Pella comentó el domingo: "Navegamos en un día muy gris. Hay muy poca visibilidad, menos de una milla por delante, porque el viento y la lluvia fina nos traen arena del desierto de Mauritania".

Roman Pilliard relató: "Los pájaros marinos sobrevuelan el barco y fui atacado por un pez volador que vino a ver a 'Moby' (el apodo del trimarán)".

"Seguimos muy atentos porque hay pescadores por todas partes que no vemos por la noche. Ayer fue un día soleado, pero hoy esta cubierto aunque hay 24ªC de temperatura y el barco se está comportando de forma excelente", añadió.

La ventaja actual sobre el récord vigente es de 723 millas náuticas (1.340 km), es decir unas 48 horas por debajo de la marca de 122 días, 14 horas, 3 minutos y 49 segundos.