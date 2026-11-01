Greg LeMond, ex ciclista: "Lance Armstrong es un tipo malo, quería matarme"

El triple campeón del Tour de Francia ha cargado contra su compatriota y ha denunciado sus prácticas mafiosas, afirmando que incluso llegó a temer por su vida

La enemistad entre los estadounidenses Greg LeMond y Lance Amstrong es de sobra conocida por los aficionados al ciclismo. Pero por si había alguna duda sobre ese enfrentamiento, el primero de ellos lo ha vuelto a dejar claro con unas explosivas declaraciones en el periódico francés Le Télégramme, en las que ha cargado de nuevo contra su compatriota, al que le fueron retirados sus siete títulos consecutivos en el Tour de Francia tras ser acusado de dopaje sistemático, siendo suspendido de por vida.

"Sobornó a la UCI. Una cosa es decir: 'Todos se dopan, todos ganan'. Pero si pagas y no te hacen controles… Vi el VO2 máx. (consumo máximo de oxígeno) de Armstrong: era incapaz de ganar el Tour, excepto con una ayuda masiva en lugar de dopaje" señaló LeMond en referencia al escándalo que protagonizó el ex ciclista texano, que se impuso en la ronda gala de manera fraudulenta entre 1999 y 2005.

Una 'guerra' abierta desde hace años

No fue hasta 2012 cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos impuso la referida sanción. Pero mucho antes, en el año 2000, el mecánico de LeMond, el cual también había trabajado con Armstrong, le reveló todos sus métodos ilegales; no solo el uso constante de sustancias dopantes, sino también sus tratos con el máximo organismo del ciclismo internacional.

Desde entonces, la relación entre ambos se volvió tan tóxica que el triple ganador del Tour (en 1986, 1989 y 1990) ha desvelado incluso que llegó a temer por su vida, denunciando la actitud mafiosa de su rival y los efectos que tuvo en su ambiente familiar. "Lo único que esperaba era que me dejara en paz. Siempre estaba metido en negocios. Quería matarme. Hizo cosas de las que no puedo hablar públicamente porque afectan a mi familia. Algún día lo haré, porque lo que hizo hasta hace siete u ocho años es una locura", afirmó.

La intimidación de Armstrong en el pelotón: "El día que amenazó a Pantani"

En este sentido, Greg LeMond insistió en que se sintió acosado durante años por el que fuese campeón del mundo en ruta, destacando que esas prácticas intimidatorias también las llevó a cabo mientras corría en el pelotón. "Me ha tratado muy mal durante mucho tiempo", recalcó, recordando también "el día que amenazó a Pantani en el Mont Ventoux".

"Él fue quien me amenazó", añadió, explicando que por todo ello optó por guardar silencio en lugar de enfrentarse públicamente, por temor a las represalias. "Quizás solo he dado dos entrevistas en diez años. Cuando te encuentras con alguien que no es buena persona, lo mejor es darle la espalda. Sus palabras me afectaron a mí y a mi familia", zanjó.

Carga también contra Bruyneel: "Son dos idiotas"

Además, LeMond también metió en el mismo saco a Johan Bruyneel, ex director deportivo en los equipos de Armstrong, US Postal y Discovery Channel. "Ni siquiera quiero hablar con él. Es un tipo malo. Él y Johan Bruyneel, dos idiotas. Bruyneel también es un idiota. Siempre está diciendo cosas sobre mí, tratando de crear rumores. En el Tour de Francia de este año, quiso comparar a Tadej (Pogacar) con Armstrong… es ridículo porque Tadej es un supertalento", sentenció.