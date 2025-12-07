Joyciline Jepkosgei y John Korir ganan el Maratón de Valencia y se llevan un enorme premio en metálico

La keniata logró la mejor marca del año en la prueba femenina y el récord del Maratón, mientras su compatriota John Korir también estuvo en los rangos de tiempos que dan el máximo premio en Valencia

No hubo récord Mundial, pero la 45 edición del Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich estuvo a la altura de lo esperado. El campeón masculino, el keniata John Korir hizo un tiempo espectacular de 2:02:24, mientras que la campeona, la también keniana Joyciline Jepkosgei, hizo el récord de la prueba (2:14:00) y acabó con la mejor marca mundial de un 2025 que vuelve a poner en el mapa una de las carreras más prestigiosas del mundo.

Korir, ganador este año en el maratón de Boston y en 2024 del de Chicago, rompió el grupo a partir del kilómetro 25 y se marchó de sus compañeros: Justus Kangogo, Hillary Kipkoech, Gemechu Dida y Sisay Lemma. Nadie pudo seguir al keniata, que acabó haciendo los últimos kilómetros en solitario y luchando contra sí mismo y con el tiempo para lograr entrar con un tiempo que le proporcionará un suculento premio.

Según los premios establecidos por la organización, el ganador absoluto que cruzara la meta en primer lugar podía llevarse hasta 75.000 euros si rebajaba la barrera de 2:04:00 en categoría masculina. Los 2:02:24 de John Korir pulverizan esa cifra, no en vano es la tercera mejor marca mundial del año, aunque no logran hacerse con el récord de la prueba, que seguirá teniendo el etíope Sisay Lemma, que hizo 2:01:48 hace dos años.

Tras Korir acabaron el alemán Amanal Petros y el noruego Awat Kibrab. El mejor español en meta fue Ibrahim Chakir con un tiempo de 2:07:21, que también tiene premio extra.

Jepkosgei 'revienta' a Jepchirchir y bate el récord

La prueba femenina tuvo más vaivenes al final. El grupo de grandes favoritas fue unido hasta el kilómetro 34, cuando Jepchirchir lo rompió para escaparse en solitario. Sin embargo, pagó el esfuerzo y acabó reventando al no poder seguir el ritmo de Jepkosgei, que la había alcanzado. Finalmente, esta última se hizo con el triunfo con un tiempo de 2:14:00, mejor marca del año y nuevo récord de la prueba, ya que hasta ahora reinaban los 2:14:57 que la etíope Amane Beriso logró hace tres años

Joyciline Jepkosgei superó en 14 segundos a la campeona del Maratón de Chicago, la etíope Hawi Faysa, a la que arrebató esa mejor marca del año que ella poseía tras esa victoria lograda en terreno estadounidense. Tras ellas llegó la belga Chloe Herbiet. La primera española fue Meritxell Soler, novena con un crono de 2:23:49.

Como John Korir, Joyciline Jepkosgei se llevará un premio añadido de 75.000 euros por acabar por debajo de 2:19:00, a los que añadirá el fijo por haber batido el récord el Maratón de Valencia y haber logrado la mejor marca del año.

El millón de euros que Juan Roig prometió al que batiera el récord del mundo en este Maratón, pro ahora, tendrá que seguir esperando.