Levante-Sevilla: Busca agua lejos de su oasis

No están siendo sencillos los primeros pasos del nuevo Sevilla de Machín. La ilusión del debut liguero en Vallecas pronto se diluyó, hasta romper en depresión por la pobre imagen ofrecida ante el Getafe. Pero en pleno desierto, el técnico soriano y los suyos encontraron el oasis perfecto en su competición fetiche, la que ha hecho grande de Europa a este club. Un necesario remanso para calmar la sed y seguir el duro camino de este intenso maratón de partidos, que hoy depara otra exigente parada en Valencia, donde urge encontrar el agua que permita aliviar las penas ligueras.

La goleada del pasado jueves, por más que enfrente estuviera un débil Standard, ha servido para rebajar el enfado del sevillismo y, de paso, ganar tiempo, dimensión que la tremenda exigencia nervionense reduce a la mínima expresión.

Puede que el encuentro ante los belgas haya servido para que Machín se convenza de que Ben Yedder, visto lo visto, debe tener sitio en este equipo. El de Gómara ya dijo que prefiere guardarlo por aquello de tener un ´plan B´, pero quizás se vea en la obligación de variar su esquema para buscarle acomodo, como ya hizo en el transcurso de los choques ante Villarreal y Getafe. Dos ratos con dos puntas, con el francés junto a André Silva, que aumentaron la sensación de peligro, de ahí que no haya que descartar que el ex del Girona se decante por un sistema que utilizaba habitualmente en su etapa en Segunda. Además, esta vez sí tendría ´plan B´ en el banquillo, pues vuelve a la lista el defenestrado Luis Muriel.

Pero los problemas no están solo arriba (cero goles en los últimos tres partidos de Liga). Resulta más alarmante, si cabe, la endeblez defensiva del bloque en general, sin músculo en la medular, y del trío de centrales en particular. Sin embargo, Machín no tiene mucho de donde tirar en este caso. Las lesiones le han dejado en cuadro en ambas parcelas, merced a los cuatro percances óseos sufridos por Escudero, Mercado, Gonalons y Amadou, el último en sumarse a esta lista negra.

Con cinco partidos por delante hasta el próximo parón, y la visita del Madrid a la vuelta de la esquina (el próximo miércoles), el técnico blanquirrojo sólo tiene a Roque Mesa y Banega como mediocentros, por lo que podría dar descanso al argentino y retrasar la posición de su compatriota Franco Vázquez, apuntada por él mismo y probada incluso durante el verano, lo que dejaría a Sarabia como principal candidato a enganchar con el ataque, por delante de Promes.

Otra opción para refrescar la medular es Carriço, pero ésta la ve menos Machín. Es más, el débil físico del luso invita a pensar que también podría rotar, pensando en que su experiencia será más importante ante los merengues, lo que podría concederle otra oportunidad al criticado Gnagnon junto a Kjaer y Sergi Gómez, componiendo una zaga que completarían Jesús Navas y Arana.

Y enfrente, otro rival de esos sin mucho nombre pero muy trabajado por su entrenador, Paco López, que desde su llegada mediado el pasado curso ha convertido a su equipo en el tercero que más suma de toda la Liga. No será fácil, por tanto, doblegar a un Levante que se presenta con los mismos puntos (4) que el Sevilla y sin el que fuese capitán nervionense, Coke, baja por lesión. Sí ha llegado a tiempo el central Chema, aunque podría ceder su sitio a Róber Pier, mientras que en ataque se espera que Mayoral sea ya titular junto a Roger, lo que incrustará al temido Morales en una banda. En la otra debe aparecer Bardhi, que abandonaría el centro del campo para dar paso a Prcic junto a Campaña, ex de un Sevilla, como Luna, que llega sediento al Ciudad de Valencia.