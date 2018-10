Mourinho niega encontrarse "en el alambre" antes de medirse con el Valencia

José Mourinho, entrenador del Manchester United, negó este lunes que su puesto de trabajo esté en "el alambre", al ser preguntado en la rueda de prensa previa al choque que medirá este martes al United y al Valencia en la Liga de Campeones.



Con el futuro de su entrenador en el aire, los 'Diablos Rojos' recibirán al Valencia en Old Trafford tres días después de haber sido vapuleados por el West Ham United en la Premier League.



Cuestionado sobre si sus jugadores están dando el 100 % en los partidos, Mourinho negó creer que algún jugador pueda no ser honrado y pidió que preguntaran a algún futbolista con "buena reputación" sobre si alguna vez no se esforzó en un encuentro.



"Si alguien me dice "Una vez no di lo mejor de mí mismo", entonces cambiaré de opinión. Hasta que alguien con una gran reputación me diga "Fui un jugador no honrado", siempre confiaré en ellos", replicó el portugués.



Pese a que se empieza a especular en el mundo del fútbol sobre una posible salida de Mourinho del United debido a los malos resultados cosechados hasta la fecha, el luso rehuyó responder sobre si había hablado con el presidente del club, el empresario Ed Woodward, recientemente y lo calificó como un "asunto privado".



Además Mourinho confirmó que ni Ander Herrera, Marcos Rojo, Ashley Young y Jesse Lingard se encuentran en condiciones para enfrentarse al Valencia en Old Trafford (martes, 19:00 GMT) en la segunda jornada de la Liga de Campeones.



Nemanja Matic, centrocampista del United, sucedió a Mourinho en la rueda de prensa y aseguró estar sorprendido por el mal arranque del equipo.



"Por supuesto que no queremos esta situación porque lo que siempre intentamos es ganar. Esto es una sorpresa para nosotros, pero intentaremos cambiar la situación y trabajamos duro para eso", analizó.



"Todo el mundo quiere que esto mejor. Intentamos resolverlo porque es responsabilidad de todos", agregó el medio serbio.