Griezmann: "Ronaldo y Messi son leyendas, no me comparo con su trayectoria"

El atacante francés del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, que hace unos días aseguró que se sienta en la misma mesa que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores de los cinco últimos Balones de Oro, precisó que se refería solo a esta temporada y no al conjunto de su carrera.



"Este año he ganado la Supercopa de Europa, la Liga Europa y el Mundial. Por eso usé la imagen de la mesa de Messi y Ronaldo. En toda una carrera es difícil acercarse a ellos, pero en un año, creo que es posible", dijo Griezmann en una entrevista que hoy publica la revista "France Football", un día después de la publicación de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.



El jugador del Atlético de Madrid, a quien su comparación con el portugués y el argentino valió duras críticas, entre ellas las del defensa del Real Madrid Sergio Ramos, reconoció que tenía que haber precisado que se refería solo a 2018.



"En una carrera no me comparo. Esos tíos son auténticas leyendas. Cada año están ahí, no se cansan nunca, marcan 50 goles, ganan trofeos, Balones de Oro y vuelven a estar", señaló.



Griezmann consideró, sin embargo, que este año el Balón de Oro lo merece un francés, porque "en el mejor equipo del mundo tiene que estar el mejor jugador del mundo".



"Para mí sería un sueño (ganar el Balón de Oro). Históricamente es lo más de lo más. Solo hay 'cracks', jugadores ejemplares entre los ganadores. Sería un sueño ser un ejemplo para los demás", aseguró.



Señaló que fue en 2016, cuando acabó tercero del premio de "France Football", cuando se dio cuenta de su potencial e ironizó que fue entonces cuando fue consciente de que podía sentarse en la mesa de Messi y Ronaldo.



El delantero del Atlético de Madrid, que figura entre los 30 candidatos junto a otros seis galos, cinco de ellos campeones del mundo, señaló que sería una consolación para él si no lo ganara pero otro compatriota lo lograra.



"Me gustaría que fuera un francés", afirmó el jugador, que citó entre los candidatos a Kylian Mbappé, Raphael Varane o N'Golo Kanté, al tiempo que señaló que le pareció "muy buena" la temporada del barcelonista Samuel Umtiti.



Griezmann reconoció que el hecho de que Francia ganara el Mundial con un fuerte componente colectivo puede restarles opciones a la hora de conseguir un premio individual.



"Nuestro juego colectivo estaba por encima de todo. Es lo que nos permitió ganar. Por eso, muchos jugadores del equipo merecen" el Balón de Oro, indicó el rojiblanco.



El atacante reveló que el primer mensaje que envió tras ganar el Mundial fue a su entrenador Diego Simeone: "Le envié una foto de la Copa y le dije: 'mira lo bonita que es. Si lo he conseguido es gracias a ti. Esta copa también es para ti'".



Antes, cuando Francia eliminó a Argentina en octavos de final, fue el técnico quien le envió un mensaje en el que le mostraba su confianza en la victoria.



"Cuando el entrenador te dice eso, un tipo que conoce muy bien el fútbol, que conoce nuestra forma de jugar,... es que nos vio muy fuertes tácticamente. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que podíamos lograrlo", señaló.