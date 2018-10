Setién: "El Getafe no se encierra, no será como el Valladolid o el Alavés"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido este mediodía en sala de prensa antes de poner rumbo a Getafe, donde mañana afrontarán la décima jornada de Liga. Todavía con el dulce sabor del triunfo en San Siro, pero ya con la victoria digerida para impedir que el exceso de alabanzas ciegue a sus jugadores. "Estamos igual que tras el partido de Valladolid, hay que mantener la calma, esto es muy largo. Habrá momentos difíciles y de euforia y no queremos que nada nos altere. Seguiremos trabajando los siguientes partidos", dijo el cántabro.

Precisamente sobre el Getafe, Setién analizó: "No es un equipo que se encierre, son atrevidos, aprietan, tienen mecanismos para jugar en campo contrario y terminan muy pronto las jugadas. Ocasionalmente se defienden pero no espero que sea un partido parecido a Valladolid o Alavés".

Aunque ha sido imposible olvidar el partido de Milán durante la rueda de prensa, sobre todo, al ser cuestionado por la afición: "Para mí era un día señalado por el estadio y el equipo que eran. Les tuve admiración por los futbolistas que estuvieron, por tener siete Copas de Europa. Nos impresionó el ambiente y nos vimos arropados por los nuestros".

El partido de San Siro dejó un curioso dato, el Betis ganó el partido habiendo tenido menos posesión que el Milan. Así lo calificó Setién: "Nuestro objetivo no es ganar la posesión todos los partidos. La posesión es un medio, no un fin, que nos ayuda para hacer goles y en eso trabajamos. Un equipo como el Milan nos compromete y se nota los equipos que tienen predisposición para atacarte y ante eso te tienes que emplear en defensa. Es normal que el Milán nos quite el balón. Para ganar hay que tener efectividad y cuantas más ocasiones tengamos habrá más posibilidades de ganar. El problema es cuando esto no ocurre y un equipo con menos ocasiones gana, esto es fútbol. Yo quiero tener el balón para tener más ocasiones pero no podemos controlar lo que hacen los rivales. Lo que hizo el Milán nos facilitó porque teníamos más espacios".

Por último, sobre las posibilidades de que Joaquín tenga minutos en el Coliseum, el míster verdiblanco dijo: "Está mejor, vamos a ver las sensaciones que tiene mañana, está haciendo mucho trabajo aparte, por eso llevamos 19 futbolistas. Veremos cómo se encuentra y si puede jugar un rato".