Confianza a prueba de resultados

Ni siquiera una derrota ante el Celta, que tuvieron en sus botas Iago Aspas y David Juncà justo después de que Canales anotase el 3-3 el pasado domingo, habría puesto mínimamente en entredicho la continuidad de Quique Setién, según aseguran de manera tajante a ESTADIO Deportivo desde la planta noble del Benito Villamarín.

Antes al contrario, la confianza en el santanderino es máxima y está a prueba de resultados, insiste esta voz autorizada, pues se considera al veterano preparador uno de los pilares fundamentales de un proyecto a largo plazo que, seguramente, le sucederá. Y es que el estilo de toque y posesión que impuso desde hace dos veranos gusta sobremanera en Heliópolis, donde los que mandan y seguirán mandando están dispuestos a convertir en una identidad propia, no ya del primer equipo, sino de toda su cantera. El filial de José Juan Romero juega (o lo intenta al menos) de la misma manera, una decisión que, en cuanto esté madurada, debería extenderse al resto de los escalafones inferiores.

Sea como fuere, el contrato de Setién expira el 30 de junio de 2020 y, por el momento, no se ha hablado de revisarlo o ampliarlo. Habrá tiempo para todo, pues en la comisión deportiva hay pleno convencimiento de que el míster sabrá encontrar la solución a los actuales males de su escuadra. Ya hace casi un año, cuando la mayoría acusaba al ex de Lugo y Las Palmas de intransigente y tozudo, varió su dibujo habitual para cortar la sangría de goles encajados en la primera vuelta de la 17/18, por lo que entienden los responsables verdiblancos que ahora no va a ser menos capaz.

Sí confían en que se halle un equilibrio que impida el regreso a esos marcadores escandalosos, como el 3-6 contra el Valencia o el 4-4 de Anoeta, que eran fruto de un descontrol absoluto de los partidos, convertidos a inicios de su primera aventura como heliopolitano en un intercambio de golpes infinito, muy del gusto del espectador objetivo, pero inaceptables para quienes pretenden afianzarse en zonas altas de las clasificaciones con defensas sólidas y ataques solventes.

Es más, se atribuye la reciente falta de pegada, que quedó ligeramente enjugada contra el Celta, más a demérito de los delanteros y a la ausencia de hombres importantes (como Joaquín y Guardado) que a un problema con la manera de jugar, defendida por todo el vestuario, que también se puso claramente de parte de Quique en sus peores momentos del curso pasado, precisamente por estas fechas, por fortuna olvidados.

En este sentido, más allá del obligado trabajo de ´background´ para ir actualizando la lista de entrenadores disponibles cada cierto tiempo, la secretaría técnica no está preparando informe alguno sobre posibles sustitutos del cántabro, como tampoco había previsto un gabinete de crisis en caso de acumular cuatro derrotas en Liga. De hecho, la idea es poner al servicio de Setién todas las armas posibles para que, una vez apriete las teclas adecuadas, reconduzca la situación.