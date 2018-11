Tebas: "La externalización ha sido clave para el crecimiento de LaLiga"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, impulsora de la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español junto a la Asociación del Deporte Español (ADESP), dijo que "la externalización ha sido clave para el crecimiento de LaLiga" y aseguró que también lo será para el resto del deporte español. "Les acompañamos (a ADESP) en esta estrategia (de externalización) porque si ha sido clave para la marca LaLiga, cómo no lo va a ser para el deporte español. Hay que tener paciencia porque en unos años vamos a recoger muchísimas cosas para el deporte español", declaró.



LaLiga provee de financiación, personal e infraestructura a la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español, que se conocerá también como 'Spain Sports Global'. "Gracias a José Hidalgo, presidente de ADESP, por confiar en nosotros. No podíamos decir que no a esta propuesta cuando nuestra estrategia de externalización la estamos desarrollando del exterior, esto es una pieza básica de nuestro crecimiento. Cuando ADESP nos lo planteó no podíamos decir que no, evidentemente.", completó. "Hubiese sido egoísta por nuestra parte seguir por nuestro camino cuando nosotros somos deporte español y Marca España, con dos o tres ceros más", añadió.



El objetivo de dar visibilidad y fuerza al deporte español en el exterior es también una de las líneas a seguir que ha estado realizando LaLiga los últimos años: "Nosotros tenemos ocho oficinas con más de cuatro personas en cada una de ellas y estamos en 45 países como LaLiga para darnos lo mismo que se busca dar al deporte español: exposición. Si no estás en los sitios, no hablas con los medios para que estos lo hagan de tu deporte".



Además, LaLiga, a través de su marca LaLigaSports, ya apoya a diferentes deportistas españoles: "Con Carolina Marín y Javier Fernández hemos visto que sus deportes no son mayoritarios en España, pero que sí lo son en otros países y es positivo actuar en estos, junto a las federaciones, para extender la Marca España", concluyó.