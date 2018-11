España conocerá mañana sus rivales para la Eurocopa sub´21

La selección española conocerá mañana sus tres rivales en la fase de grupos de la Eurocopa Sub'21 que se disputará en Italia en verano de 2019 y que será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en los que la UEFA tendrá cuatro representantes.

El equipo que dirige Luis de la Fuente estará incluido en el bombo 2, junto a Dinamarca y Francia en el sorteo, que se celebrará en la localidad italiana de Bolonia para determinar la composición de los tres grupos de cuatro equipos que participarán. Italia (anfitriona), Alemania (campeona) e Inglaterra estarán incluidos en el bombo 1, mientras que Serbia, Croacia, Bélgica, Austria, Polonia y Rumanía compondrán el 3.

La selección italiana quedará encuadrada directamente en la primera posición del Grupo A y después se procederá a sortear el grupo para Alemania e Inglaterra, que también figurarán como primeros, confirmó la Federación Española de Fútbol (RFEF). Posteriormente se sortearán los grupos en los que jugarán las seis selecciones del bombo 3 y luego las tres del 2, en el que está el equipo español. Lo primeros de cada grupo y el mejor segundo pasarán a las semifinales del torneo. La semifinal 1 enfrentará al ganador del grupo A con el segundo de los grupos B o C o el ganador del grupo C. La semifinal 2 la jugarán el ganador del grupo B con el segundo del grupo A o el ganador del grupo C.