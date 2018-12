Guille Abascal, el Nagelsmann español es sevillano

De Guille Abascal (Sevilla, 13 de abril de 1989) puede haber quien piense que sin cumplir 30 años no tiene experiencia para entrenar en un banquillo de nivel. Sin embargo va camino de una década de formación en clubes como el Sevilla y ya ha entrenado en la Superliga de Suiza al Lugano, una experiencia que carga en su mochila. "Estamos acostumbrados a ver a jugadores que pasan del campo al banquillo. Lo normal en ellos es que lleguen al primer nivel con 35 años como poco y con la experiencia de quien ha jugado. Yo con 29 años tengo diez de experiencia como entrenador", explica el sevillano, que no pierde el tiempo: "Llevo dos años fuera de España en los que el día a día te impide hacer ciertas cosas. Estos días he preparado más entrenamientos (para nadie) que nunca. Estoy reencontrándome con gente que hace tiempo que no veo". Su próxima parada es Inglaterra, la cuna del fútbol y donde entrenan sus tres principales referencias: Bielsa, Guardiola y Emery. Durante su periplo visitará sus ciudades: Leeds, Londres y Manchester, además de Liverpool, donde también tiene planeada una estación. Su deseo, seguir entrenando fuera: "Entrenar fuera te da muchas más vivencias. Suiza por ejemplo es un país que te permite conocer muchos aspectos diferentes del juego. Yo entrenaba en la parte italiana, primero el Chiasso y después el Lugano. Y jugaba contra equipos de la parte alemana y francesa. En este país no hay límite de extranjeros y además de jugadores suizos cuentas con jugadores africanos, eslavos... y esas cosas las vas cargando en la mochila". Con todo, entrenar en España sigue siendo una posibilidad. "He tenido entrevistas en España con clubes de Segunda, también alguna en Suiza. ¿Entrenar en cantera? Es algo a lo que también estoy abierto. Lo he hecho en el Sevilla y he aprendido mucho de gente como Paco Peña o Jesús Galván", subraya.

Concienzudo, estudioso, políglota -habla español, portugués, francés, inglés e italiano-, a Abascal le gusta tenerlo todo controlado. "En Suiza me levantaba a las 6 de la mañana para leer la prensa, porque es importante estar informado de todo. Pagaba a una persona para que me tradujera el alemán porque jugábamos muchos partidos en esa zona. Así supe un día que el entrenador rival llamaba a mis jugadores albañiles. Luego me gusta mucho el campo, estar en la ciudad deportiva, en el despacho, preparalo todo al detalle", cuenta un técnico que ya ha pasado página tras su destitución en Lugano. "Nos fuimos tristes de allí porque estábamos haciendo un buen trabajo. El año anterior salvamos al equipo con buenos resultados y en este íbamos sextos -ahora el Lugano es penúltimo-. Teníamos la confianza de los jugadores. Visto desde fuera entiendo ya más qué es lo que pasó. En algunos clubes, como el Sevilla, las decisiones son más colegiadas, en otros deciden una o dos personas y si no les gustas pues te quedas fuera. Hay que tener en cuenta que apenas llevábamos un mes con todo el plantel pues la liga empezó el 19 de julio pero hasta el 30 de agosto siguieron llegando fichajes", explica sin signos ya de remordimientos. De Lugano se lleva un buen recuerdo. "Ha sido una gran experiencia, me quedo con lo que me ha dado gente como Russo, Janko o Ledesma". Precisamente son los veteranos del equipo, jugadores todos mayores que él. "Hay jugadores de los que también puedes aprender. Estos jugadores me han ayudado. El entrenador también tiene que empatizar. Yo soy así porque cuando era jugador yo tenía dudas que mis entrenadores no supieron resolver. Que decían que eran cosas de niños -se retiró a los 19 años en el Sevilla-. La autoridad sobre el jugador se consigue convenciéndolo no imponiendo. Y si el jugador siente que contigo va a ser mejor, más competitivo y que los dos vais a ganar con la relación va a estar de tu lado", cuenta.

Con el tema de los jugadores veteranos vuelve a surgir el asunto de la edad. ¿Ventaja o desventaja?: "Creo que la edad no es un factor a tener en cuenta en la contratación de un entrenador. Igual que hay directivos jóvenes o periodistas jóvenes tiene que haber entrenadores jóvenes. Alguien tiene que darles esa primera oportunidad. Lo que no podemos hacer es fallar, aunque hay entrenadores experimentados que año tras año fallan y siguen teniendo un banquillo. Para contratar a un entrenador hace falta un proceso de selección serio. Recientemente he tenido una con un equipo de Segunda en la que hablamos de todo, entrenamientos, situaciones de partido, gestión de conflictos... la edad debe de ser algo secundario. Los jóvenes venimos con energía, con ganas, ilusión, manejamos herramientas y tecnología". En este sentido, en Alemania han sido pioneros con Nagelsmann (Hoffenheim) y Tedesco (Schalke), treintañeros de éxito que esta temporada disputan la Champions: "En Alemania han abierto la puerta a entrenadores jóvenes y están respondiendo bien. Eso puede servir de ejemplo para otros campeonatos. Pero ha habido ejemplos de entrenadores jóvenes que han triunfado antes como Víctor Fernández en el Zaragoza. Y otros como Sacchi o Manzano no tuvieron carreras como jugadores".

"Contra el físico, la inteligencia"

Amante de Bielsa por su visión amateurista del fútbol, de Guardiola por la creación de un estilo que revolucionó el fútbol y de un Unai Emery al que conoció por dentro -a través de su analista, Víctor Mañas-, Abascal tiene un ideario ecléctico. "Me gusta el balón, también como herramienta para defender con él, pero me gusta utilizarlo para hacer daño, buscar la portería contraria. Para eso hay que generar mecanismos. En Suiza jugábamos a contraestilo. Lugano es de la parte italiana de Suiza, luego está la francesa y la alemana de las Berna (Young Boys), Zúrich, Basilea, Ginebra, Wintenthur... el estilo alemán es de jugadores altos, físicos, partidos que se juegan diferente del minuto 75 en adelante, partidos que son abiertos. Es raro ver un cero a cero en Alemania o Suiza, como tampoco en Francia... En España y en italia es más habitual porque sí saben cerrar los partidos. Un entrenador que es mi referente dijo que 'al físico se le gana con inteligencia'. Guardiola es un entrenador muy diferente en la Premier al que fue en el Barcelona porque ha conocido otro tipo de jugador, otro tipo de fútbol en el que cada semana se encontraba una forma radicalmente distinta de jugarle, algo que lo pasaba en España, donde el Valencia, el Villarreal o el Sevilla pueden salir a jugarle", cuenta un Abascal al que es difícil callarle cuando habla de fútbol. "¿La defensa de tres? Me encanta por las opciones que te da de sacar la pelota, los cortes de los interiores, el cambio de sentido buscando al lateral, el carril profundo, la posibilidad de cambiar a cuatro sobre la marcha... Requiere mucho trabajo y Machín está consiguiendo una adaptación muy rápida", comenta sobre uno de los sistemas de moda en el fútbol español. Machín figura entre sus entrenadores revelación del curso: "Junto a Sergio González y Rubi. Sergio por la capacidad de adaptación que está mostrando en contextos diferentes. El otro día saca a Unal contra el Sevilla y el partido es otro. Y Rubi porque tiene una apuesta que siempre ha defendido y que en ocasiones no le ha salido bien porque no tenía equipo para ello. Me alegro de que ahora sí pueda demostrar su valía".

Suiza, un país a tener en cuenta

Es un gran desconocido por estar fuera del radar de las grandes ligas, pero el campeonato suizo tiene cosas muy atractivas: "Hay equipos como el Grasshopper con gente joven de 19 años, futbolistas como Rhynner, al que quiso el Sevilla, o jugadores como Cunha, al que este año lo ha vendido al Sion por 15 millones, son cifras difíciles de encontrar en equipos españoles. Jugadores jóvenes, de diferentes nacionalidades, continentes... Queda mucho por hacer allí".

El Calcio

El Calcio es el gran sueño de Abascal. Incluso pudo adiestrar al recientemente creado equipo sub 23 de la Juventus. Otros clubes de la Serie A como la Roma, el Inter o el Milan también van a crear los suyos y por ahí podrían ir sus siguientes pasos. ¿Por qué Italia? "Porque hay algo allí que se ha perdido. A nivel de entrenadores siguen siendo top, pero hay algo que les falla cuando Suecia les deja sin Mundial. Si hoy día coges a los mejores de Italia es difícil poder ponerlos en los mejores equipos del mundo o en un once de estrellas mundiales. Crecí viendo al gran Milan, a un Inter que hizo un triplete y ahora sólo está la Juventus. No han sabido cambiar el modelo como sí pudo hacer Alemania, que interpretó el estilo de la selección española para hacerlo suyo y conseguir éxitos. Técnicos italianos con los que hablo confiesan que hay un problema de base por la propia concepción de jugador que tienen para cada puesto. Esperan de un lateral que mida 1,85, cuando la altura no es lo esencial para ese puesto, sino la velocidad. Todos no pueden ser Grosso. Lo que más me atrae es el aspecto táctico del fútbol italiano, hay mucho que aprender allí", explica un Abascal que también siente debilidad por el fútbol luso: "Hice allí mi Erasmus y es un fútbol que es atractivo. Más allá de Oporto, Benfica o Sporting hay equipos interesantes en el norte como el Braga o el Boavista".