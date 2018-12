Stade Rennais-Betis y Lazio-Sevilla, los enfrentamientos de la Europa League

A las 13h del mediodía se ha llevado a cabo el sorteo de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League, el cual ha deparado un Stade Rennais-Betis y un SS Lazio-Sevilla.

El camino a Bakú empieza en estas primeras eliminatorias donde los equipos, tanto sevillanos como españoles no lo tendrán nada sencillo. De la mano del mítico central Ricardo Carvalho, campeón de la UEFA con el Oporto, salió la bola del Betis para enfrentar a los verdiblancos a los franceses, los cuales están undécimos en la Ligue1. A pesar de no estar cuajando una gran temporada, los galos llevan varios años compitiendo en la zona media-alta de la liga francesa y tienen sus armas, como es la punta de velocidad de M'Baye Niang (ex del AC Milan), la calidad del díscolo Ben Arfa o el talento de Clément Grenier. En cuanto al Sevilla, con peor suerte, visitará Roma para enfrentarse a una Lazio, quinta en la SerieA, también con muchas dudas en su juego. Aún así, el conjunto italiano, de la mano de Simone Inzaghi, es un equipo muy competitivo, con muchos jugadores de nivel como la joven promesa serbia Milinkovic-Savic, el mediocentro Parolo o el carrilero belga Jordan Lukaku. Además, cuenta en sus filas con muchos ex jugadores sevillistas, que tendrán ganas de demostrar mucho en su visita a Nervión: Martín Cáceres, Luis Alberto, Ciro Immobile y Joaquín Correa.

Por su parte, los otros representantes españoles, Valencia y Villarreal, se enfrentarán al Celtic de Glasgow y al Sporting de Lisboa, respectivamente. También destacar los atractivos enfrentamientos Fenerbahçe-Zenit, Krasnodar-Leverkusen, BATE-Arsenal o Galatasaray-Benfica, que completarán una apasionante fase de eliminatorias de dieciseisavos.

Los partidos de ida se disputarán el día 14 de febrero, mientras que su correspondiente vuelta será justo una semana después, el jueves 21 de febrero.