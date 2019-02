Martial renueva con el Manchester United hasta 2024

El extremo francés Anthony Martial renovó este jueves el contrato que le liga al Manchester United hasta 2024, anunció el club inglés en su página web.



Este nuevo acuerdo contiene la opción de alargar la unión un año más una vez se cumplan los cinco años pactados.



El contrato que Martial tenía con el United expiraba al término de esa temporada, aunque el club del norte de Inglaterra activó una cláusula en noviembre para renovarlo de manera automática una temporada más.



"Disfruto mucho mi estancia aquí. Desde el día que llegué me he sentido parte de la familia del United y me ha sobrepasado el cariño que he recibido por parte los aficionados", dijo el atacante galo en declaraciones facilitadas por el club.



"El club gira en torno a ganar trofeos y estoy seguro de que el próximo no está muy lejos", agregó Martial, cuyo equipo, el United, está vivo en tres competiciones, la FA Cup, la Premier League y la Liga de Campeones.



Además, Ole Gunnar Solskjaer, técnico de los 'Diablos Rojos', explicó que Martial es uno de esos jugadores "dotados por la naturaleza" que "todo entrenador querría tener".



Martial, de 23 años, ha participado en 162 encuentros con el United, marcando 46 goles desde que debutó en septiembre de 2015.