Ferrari presenta el SF90, el nuevo monoplaza de Vettel y Leclerc

La escudería italiana Ferrari presentó este viernes el SF90, el nuevo monoplaza con el que competirán el alemán Sebastian Vettel y el monegasco Charles Leclerc en el Mundial de 2019 de la Fórmula Uno.

El nuevo bólido, llamado SF90 en honor al 90 aniversario del nacimiento de la escudería Ferrari, fue presentado en un evento organizado en Maranello (Módena) y destaca por su color rojo opaco, una novedad con respecto al rojo brillante visto en los años pasados.

"El color opaco es espléndido. Empezamos el desarrollo en 2018 y esto no es una revolución, sino una evolución de los monoplazas precedentes", dijo Mattia Binotto, nuevo director del equipo, que sustituyó el pasado 7 de enero a Maurizio Arrivabene. "Tratamos de llevar todo al límite, de ser innovadores", prosiguió el directivo italiano, quien participó en el acto de presentación junto al presidente de Ferrari, John Elkan, y el consejero delegado, el maltés Louis Carey Camilleri. También hay una notable diferencia en la parte posterior del chasis del monoplaza, mucho más estrecho con respecto al que se vio en 2018. Vettel y Leclerc estrenarán el nuevo coche el próximo 18 de febrero en las pruebas de Barcelona, para preparar una temporada en la que Ferrari quiere acabar con cinco años consecutivos de dominio de Mercedes. La escudería del caballo rampante no gana un Mundial desde 2007, cuando triunfó el finlandés Kimi Raikkonen.



"Estamos muy emocionados, empezamos a ver el nuevo coche. Es la primera vez que lo veo en su versión completa. Lamentablemente no puedo entrar ahora y correr, pero falta poco", bromeó Vettel, satisfecho por el nuevo bólido.

"Es increíble ver cómo se combina el trabajo de todos", agregó el cuatro vez campeón del mundo.

El alemán competirá este año junto a Leclerc, que sustituyó a Raikkonen, que pasó a Alfa Romeo Sauber, y que se convirtió en el piloto más joven al mando de un monoplaza de Ferrari desde 1961, por detrás del mexicano Ricardo Rodríguez. "Estoy extremadamente emocionado, es un sueño que tenía desde que era niño. Trabajar con Vettel, más que tensión, es una oportunidad para aprender de un gran campeón", dijo Leclerc, que compitió con Alfa Romeo Sauber el curso pasado, con una sexta plaza en Azerbaiyán como mejor resultado. Ferrari, que acabó segundo tanto en la clasificación de pilotos como en la de constructores en el Mundial de 2018, debutará en la nueva temporada el 17 de marzo en Melbourne, Australia.