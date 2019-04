McLaren presentó el coche de Alonso para las 500 Millas de Indianápolis

McLaren presentó este lunes el monoplaza con el que el español Fernando Alonso disputará el próximo 26 de mayo las 500 Millas de Indianápolis (Indiana, EEUU), el principal objetivo de la temporada del doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, que, de ganar esa prueba se hará acreedor a la 'Triple Corona' del automovilismo.

En la carrocería del coche, fabricado en la factoría de Woking (Inglaterra, Reino Unido), predomina el naranja papaya, el color que usó Bruce McLaren -fundador de la escudería- en su primer Gran Premio de F1, en 1966; su decoración asemeja a la del MCL34 de la categoría reina, con alerones y parte posterior en azul; y en el mismo Alonso lucirá el número 66, el que llevó el estadounidense Mark Donohue en la primera victoria del equipo en la legendaria Brickyard, en 1972.

Introducing our #McLaren66 car that will contest the 103rd running of the #Indy500 with @alo_oficial.#ThisIsMay ??????