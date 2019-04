Benzema podría no jugar más esta temporada

Karim Benzema sufre una "lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", como desveló el parte médico del Real Madrid tras someter a un estudio radiológico en la ciudad deportiva al delantero francés.



El Real Madrid no desvela la gravedad de la lesión muscular de Benzema, el grado de rotura que sufrió en el transcurso del partido del pasado jueves en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, y no marca un tiempo de baja con la duda de que ya no pueda volver a jugar en lo que resta de temporada.



"Tras las pruebas realizadas hoy a Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo", reza el parte médico difundido por el club blanco que apunta que el autor de los últimos ocho goles del Real Madrid está "pendiente de evolución".