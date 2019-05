Valverde: ´Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes ni después´

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, explicó en rueda de prensa que tienen que encarar la vuelta de Liga de Campeones ante el Liverpool "como si no hubiera nada antes ni después" para no confiarse con el 3-0 de la ida. "Planteamos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga del resultado que tenemos sería un error por nuestra parte. Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después", dijo el técnico blaugrana.



Cuestionado sobre si su equipo va a controlar más el partido que en la ida para no entrar en el juego de ida y vuelta del Liverpool.



"Evidentemente cada equipo tiene su estilo. De lo que se trata siempre es de llevar el partido a tu terreno. Cuando el contrario te aprieta y te ataca muy rápido, a veces te lleva situaciones en las que el balón no se para nunca, a veces nos interesa pararlo, pero no tenemos que pensar en tener el control, tenemos que atacar", manifestó.



Valverde reservó a muchos de los titulares habituales este fin de semana en la derrota por 2-0 contra el Celta de Vigo, pero en rueda de prensa afirmó que para partidos como el de este martes contra el Liverpool "todo el mundo está bien".



"Reservé jugadores por evitar el riesgo de lesiones, que, como se ha demostrado, puede ser un problema, como nos pasó con Dembelé", dijo Valverde.



Respecto a las bajas del Liverpool, que no podrá contar con Mohamed Salah, Naby Keita y Roberto Firmino, Valverde consideró que son "jugadores importantes", pero que cada entrenador se preocupa de sus bajas.



"No queremos que ningún jugador esté lesionado. Hubiera sido extraordinario verlos en el campo. No sabemos la influencia que pueden tener en el juego", sentenció.