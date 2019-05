Joel González: "Mi tesis quiere demostrar que en las apuestas se pueden evidenciar amaños"

El taekwondista Joel González, campeón olímpico en Londres 2012 y bronce en Río 2016, trabaja en una tesis en la quiere "demostrar que a través de las apuestas se puede llegar a la evidencia de que se han cometido amaños", una "lacra mayor de lo que la gente cree" y muy "complicada" de controlar en su opinión.



González, que es licenciado en Criminología y tiene ya experiencia laboral en este ámbito, aseguró en una entrevista con EFE que "desde la Comunidad Europea se están poniendo herramientas para poder detectarlo, preverlo y castigarlo", aunque es muy difícil hacerlo cuando las apuestas se hacen fuera de este espacio y desde países sin regulación.



Pregunta (P): ¿Qué le viene a la cabeza como deportista cuando escucha hablar de posibles casos de amaños?



Respuesta (R): Lo primero de todo es decepción porque el deporte es seguido por todo el mundo, crea un valor que es importante enseñar y es feo que haya gente que juegue con esos sentimientos o mafias que se están lucrando por ello. Como deportista no gusta para nada ese tipo de lacra.



P: ¿Los amaños son una realidad paralela al deporte?



R: Cuando empecé a trabajar en el tema de corrupción deportiva creía que no había o que había muy poquito, pero me di cuenta de que había mucho más de lo que mucha gente cree. Este tipo de conductas existen no solo en el fútbol sino en muchos deportes y lo importante es intentar atajarlo cuanto antes. Yo empecé en 2013 con esta labor y desde la Comunidad Europea ya se estaban poniendo herramientas y mecanismos para poder llegar a detectarlo, preverlo y castigar a la persona que lo está haciendo o está incitando a que el deportista tenga esa conducta.



P: Es un problema que conoce bien porque es el tema de su doctorado y su tesis...



R: Sí, estoy haciendo una tesis y lo que quiero llegar a demostrar en ella es que a través de las apuestas deportivas se puede llegar a determinar si ese acto se ha cometido o no, porque es muy complicado llegar a determinar si alguien ha cometido un acto delictivo o ha tenido un mal día, porque como deportista yo puedo fallar una patada o un tenista una bola.



Y si se llega a determinar que hay un indicio que puede llevar a saltar una alerta después hay un trabajo de elaboración, persecución y ver si realmente hay una entrada o salida de dinero hacia jugadores, entrenadores, directivos o árbitros. Hay que ir poco a poco, con cautela, porque mediáticamente son temas muy jugosos, pero hay que saber realmente qué está pasando y si hay personas involucradas castigarlas con todo el peso de la ley posible.



P: ¿Cómo y cuándo saltan esas alarmas?



R: Lo que los expertos intentamos prever es el movimiento de apuestas, aunque hay muchos más actos que te pueden dar a entender que ha habido un amaño, pero con la apuesta deportiva tienes una prueba palpable. A lo mejor un partido de Tercera genera alrededor 5.000 euros de apuestas y ese partido está teniendo un valor de 15.000 euros de apuestas. Esto ya es una primera alarma que está saltando y está diciendo qué pasa.



También cuándo se están produciendo las apuestas. Quizá todas o el 80% se producen un día antes o el día del partido, o suceden durante el mismo, cuando éste lleva una línea de normalidad. Por ejemplo va ganando 1-0 el local y la gente empieza a apostar en masa a que hay un 2-1. Ahí ves que aquí hay un problema, porque hay un cambio de apuestas cuando en el partido no está sucediendo y ves actos extraños de los jugadores. Siguiendo todo este tipo de parámetros es cuando nosotros podemos llegar a determinar primero que hay una posibilidad de que haya un amaño y después ponerte en contacto con las policías, Europol si es el caso internacional.



Pero este tema también es muy complicado. Estamos hablando de apuestas deportivas y nosotros controlamos quizá España, pero no controlamos el mercado chino por ejemplo. Yo, como persona física, no puedo apostar 5.000 euros a un partido, pero puedo repartir ese dinero entre una red, por eso se habla a veces de banda organizada, y que cada uno apueste 300 o 500 euros hacia un mismo nivel o un mismo objetivo que podría ser el empate. Esto apostado en España perfecto, pero si apuestas en China ellos no regulan como nosotros, y ese es el real problema, que al ser a nivel internacional o por Internet cada territorio tiene su legislación y controla de una forma u otra, pero por ejemplo en Malasia no hay límite, una persona puede apostar un millón de euros por lo que quiera y no tiene ni que poner el nombre. Casi el 95% de la población mundial tiene Internet y puedes apostar por un partido de España estando en China.



P: ¿Haría falta una regulación global para todo el deporte?



R: No hay un vacío legal como tal porque España por ejemplo lo está empezando a regular; Inglaterra lo lleva regulando desde hace mucho tiempo y cada país se va adaptando según sus necesidades y sus circunstancias. Algunos hablan de corrupción deportiva como "match fixing" y lo regulan bien y otros que no lo hacen.



Crear un marco legislativo para todo el mundo es muy complicado- A nivel europeo poco a poco se están haciendo muchas cosas y desde 2013 se están sacando leyes porque a lo mejor ese dinero es ilegal, proviene de terrorismo o de blanqueo de capitales.



P: ¿Y con prevención y concienciación se podría evitar?



R: La prevención es primordial, tu puedes llegar a crear una base, un vínculo deportivo, es complicado y nunca se puede tener el cien por cien de todos los deportistas. El deporte es como la sociedad en un espacio más pequeño, hay gente de todo tipo, pero con una prevención exhaustiva, intentando atajar el problema, se podría solucionar gran parte.



Hay que tener mucho cuidado cuando se etiqueta o se señala tanto a un club como a un jugador en particular porque puede ser el fin de una carrera.



P: ¿Cree que en su deporte existe este problema?



R: No me mojo con nadie, yo estoy limpio, las apuestas van muy arraigadas con el volumen que estás generando o moviendo. Hay deportes que no interesa amañar porque el beneficio que puedes obtener es mínimo. Esto es un negocio y lo que se busca es una rentabilidad.