Pochettino: "Tenemos que disfrutar, pero queremos escribir la historia"

El entrenador del Tottenham inglés, el argentino Mauricio Pochettino dijo, a un día de la final de la Liga de Campeones de fútbol contra el Liverpool, que su equipo tiene que "disfrutar" para "escribir la historia" si gana el que podría ser el título de la máxima competición continental para el conjunto londinense.



"Tenemos que disfrutar, porque queremos escribir historia en el fútbol y mañana sabemos que hay que ganar para hacerlo", manifestó Pochettino en la sala de prensa del estadio Metropolitano de Madrid.



El entrenador argentino se levantó de su asiento para mostrarse de perfil al ser preguntado por si había perdido peso por la emocionante trayectoria del Tottenham, que ha pasado varias eliminatorias de esta 'Champions' con goles en los últimos instantes.



"Todo fue increíble, hemos disfrutado el camino, creo que la atmósfera ha sido genial, una concentración tremenda. Me siento muy orgulloso porque ellos (los jugadores) fueron tremendamente abiertos a trabajar y a aceptar todas nuestras propuestas, y creo que estamos listos. Hemos hablado mucho de estar preparados para competir, correr, disfrutar. Nos conocemos muy bien entre nosotros, y la clave es tener la ambición de ganar", señaló.



El entrenador del Tottenham reclamó que su equipo debe pensar en sí mismo y en competir, al tiempo que "respetar al rival" un Liverpool que es "un gran equipo", que fue "el mejor de Inglaterra junto al Manchester City" y que se merece estar en la final, así como elogió a su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, del que dijo que es un técnico "fantástico".



Pochettino negó que tenga decidido el equipo, del que la principal duda es su capitán y goleador, Harry Kane, lesionado desde la ida de cuartos de final ante el Manchester City. "No", musitó al ser preguntado por ello, para confirmarlo después. "Tenemos una sesión de entrenamiento ahora y luego decidiremos", agregó.



Para el entrenador de Santa Fe (Argentina) no será fácil decidir esa alineación -"tampoco lo fue en el anterior partido, en semifinales y en cuartos", recordó-, ya que aseguró que para él es "doloroso" elegir un once inicial.



"Propuse hace unas semanas que todo el equipo nos podamos hacer una foto juntos sobre el césped antes del partido, eso hablaría sobre los valores que tenemos. Hemos pasado muchos problemas, y queremos demostrar mañana ante millones de personas el valor del fútbol. Creo que es una oportunidad para mostrar que el fútbol es un deporte colectivo, en el que desde el primero al último son importantes: los que juegan y los que no", añadió.



En cuanto a la preparación emocional del equipo, Pochettino explicó que ante un partido de estas características los jugadores "se concentran en la competición", por lo que no tiene sentido pensar en "un discurso motivacional tremendo", sino que su objetivo será "estar preparados" y construir "esa emoción".



"Cuando hay estrés, todos los jugadores ponen el piloto automático para sentirse seguros, y más cuando hay millones de personas viendo la final. Mañana hay que jugar como cuando eres un niño, no pensar que te están viendo millones de personas, sentirte como un equipo", agregó.



Para el Tottenham será la primera final de la máxima competición continental de su historia, mientras que el Liverpool, que cuenta con cinco Copas de Europa en sus vitrinas, viene de perder la final del año pasado ante el Real Madrid en Kiev, la capital de Ucrania.



"Hay muchas teorías. Están los que proponen que la experiencia será importante, si gana el Liverpool será por eso, y están los que dicen que será el Tottenham por lo otro... Va a depender de la calidad, el fútbol es de los futbolistas y son los que van a determinar un resultado u otro", zanjó Pochettino.



Sí admitió el técnico argentino del Tottenham que su trayectoria en esta 'Champions' muestra "el carácter del equipo y lo competitivo del bloque", ya que en muchos encuentros han estado en una línea "muy delgada" en la que han podido estar eliminados.



"Todas esas cosas positivas se podrían haber torcido por un simple o minúsculo detalle, si el VAR dice que no es fuera de juego (el gol del Manchester City en la vuelta de cuartos) estaríamos fuera, todo esto no habría existido. Si en el último momento no marcamos ese gol al Ajax, hoy estaría otro entrenador hablando. Fíjate qué injustos somos cuando hacemos análisis", recordó.



Todo ello en una temporada compleja, recordó Pochettino, en la que no pudieron fichar pero decidieron no vender a ningún futbolista, y en la que el estreno del nuevo White Hart Lane se demoró varios meses.



"Tuvimos que seguir jugando en Wembley cuando tenía una configuración totalmente diferente y no tuvimos descanso, como también nos afectó la Copa del Mundo, en la que éramos el equipo con más jugadores en semifinales y finales", añadió.



"Esto nos hizo mejor equipo, mejores, más creativos, y demuestra que en el fútbol si tienes fe, eres creativo, tienes consecuencia, y creo que esos detalles que se volcaron a nuestro favor fueron por el buen trabajo y por un grupo que apretó os dientes y trabajó duro", concluyó.



Por último, el entrenador del Tottenham tuvo unas palabras de elogio para su rival de este sábado, el técnico alemán del Liverpool Jürgen Klopp, al que calificó como "genial", aunque admitió que ha tenido "un poco de mala suerte", ya que ha perdido ya tres finales europeas -dos de Liga de Campeones y una de Liga Europa- entre el equipo inglés y el Borussia Dortmund alemán.



"Llegar a la semifinal por tercera vez a nivel personal es para decir 'chapó', felicidades, ocurra lo que ocurra le felicitaré, le admiro mucho. Todos queremos ganar, sentir esa adrenalina, de llegar a la final de una 'Champions'. Ese camino es lo más importante, pero lo más difícil es llegar aquí", reflexionó Pochettino.