Fabián: "En Nápoles encontré la misma pasión que en Sevilla"

Fabián ya ha completado su primera campaña en Nápoles. Tras su llegada en el mercado estival del último año, el centrocampista de Los Palacios ha disputado un total de 40 partidos con la elástica del conjunto napolitano, siendo uno de los pilares fundamentales para Ancelotti en la medular de su escuadra. Ya con la temporada finalizada ha tenido tiempo de reflexionar sobre este curso en Italia y sobre su convocatoria con la selección española en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Sobre su primera campaña en la Serie A, Fabián se mostraba contento: "Sí, fue un año muy positivo. Tanto para mí como para el Nápoles. Luchamos en todos los frentes, sólo faltaba el título que todos queríamos. Ahora estamos listos para comenzar de nuevo con gran esperanza y deseo. Para mí, ha llegado la selección nacional, que es un gran premio para la temporada, y también está el Europeo Sub-21...".

Esta temporada ha ocupado diferentes posiciones en el centro del campo napolitano, situación que no ve con malos ojos aunque al principio "no fue fácil, ya que había cambiado de país, idioma y liga", antes de añadir que: "Estaba un poco preocupado y sufrí. Luego me adapté y sentí una gran confianza en todo el mundo".

Sobre su técnico durante esta temporada sólo tiene buenas palabras: "Ancelotti se ha centrado en mí a pesar de ser joven y ser mi primera experiencia en el extranjero y en la Liga de Campeones. Cuando te mueves tanto a nivel táctico, es importante que alguien te dé instrucciones precisas, y así fue. Me hizo crecer mucho".

Cuando es preguntado sobre qué es lo que más le gusta de su nueva ciudad tuvo tiempo de acordarse de la ciudad en la que comenzó todo para él: "La gente es la forma de experimentar el fútbol. Vengo de Sevilla, una ciudad apasionada, y en Nápoles encontré la misma pasión desde el primer día. La gente te da todo, te tratan como si fueras uno de la familia".

La próxima temporada se avecina cambio en el banquillo del máximo rival del Nápoles, la Juventus, y ya colocan a Sarri en el banquillo de la 'Vecchia Signora', a lo que el exbético afirma: "Todos en Nápoles hablan de eso, pero en el fútbol somos profesionales y todos tomamos la decisión que pensamos que es la más apropiada y conveniente. Si Sarri cree que es positivo para él ir a la Juve, no puedo decir nada. En Nápoles, los aficionados pueden estar en contra de nosotros, pero al final uno tiene que ser profesional y elegir lo mejor para su carrera. Si esto significa ir a la Juve para Sarri, debe ir", concluía.