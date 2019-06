La cariñosa despedida de Feddal a Serra Ferrer

La salida de Lorenzo Serra Ferrer del Betis ya es un hecho y su enésima etapa en el club verdiblanco toca a su fin. La ruptura entre el balear y la directiva heliopolitana era total y la lógica imperó de la manera más cruel para el de Palma de Mallorca.



Pero no todo serán malos recuerdos para Serra en su periplo al frente de la gestión deportiva del Betis. El cariño y afecto que no sale del palco sí parece salir del vestuario y son muchos los jugadores que se entristecen por cómo se han dado las circunstancias con el ya ex vicepresidente deportivo.



Así las cosas, Zou Feddal ha sido el primero en dar su muestra de cariño y apoyo a Serra. El marroquí ha publicado en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que se plasma un momento muy emotivo entre el propio Feddal y Serra Ferrer. "¡Muchas gracias por haber creído en mí y darme la oportunidad de vestir esta camiseta! Mucha suerte en todo..." , escribía el central para acompañar la instantánea.



Feddal llegó al Betis de la mano de Serra Ferrer en el mercado estival del año 2017, procedente del Alavés y por una cantidad de 2,5 millones de euros. En su primera temporada en el equipo verdiblanco tuvo un papel secundario (lastrado por las lesiones), disputando únicamente 15 partidos.



Esta temporada ha podido superar sus problemas físicos y ha contado en 29 ocasiones para el que fuese su técnico, Quique Setién. El cántabro optó por prescindir de el internacional marroquí a principios de la temporada pero, poco a poco, se fue haciendo un hueco en el once hasta convertirse en una de las piezas clave del Betis esta temporada.



Innegable ha sido la capacidad de Serra Ferrer para moverse en lo que al mercado se refiere. La última incursión en la ventana de fichajes del de Sa Pobla se puede calificar como notable. El verano pasado el Betis se hacía en propiedad con jugadores que le han dado un salto de calidad inmeso al club como es el caso de Giovani Lo Celso o Sergio Canales.