El dilema de Amadou

Amadou sabe que no ha estado bien en su primera temporada en el Sevilla FC.

Amadou sabe que no ha estado bien en su primera temporada en el Sevilla FC. UESyndication

Ibrahim Amadou no está contento con la temporada que ha realizado en el Sevilla FC. Cree que no ha podido demostrar lo que tiene dentro, en parte por falta de oportunidades y en parte porque tampoco ha estado fino cuando ha sido utilizado. Pero eso no quita para que el jugador francés se sienta bien en el Sevilla. Le gusta el club y la ciudad y considera que tiene una deuda pendiente que quiere saldar.

La llegada de Monchi a la dirección deportiva supone un cambio también para él. El club le ha comunicado que si llega una buena oferta, puede salir. El caso es que después de una campaña discreta las propuestas que llegarán difícilmente cubrirán los 14 millones que el Sevilla pagó por él.

Amadou no tendría problemas para encontrar un equipo que pagara un traspaso a la baja o que lo quiera como cedido. En el pasado conjuntos como el Newcastle ya intentaron llevárselo. También algunos de la Bundesliga. Y en Francia tanto Lyon como Lille verían bien un refuerzo como él para afrontar la Champions. En cualquier caso, de momento no hay nada firme pues tampoco el mercado está muy movido aún.

Sin embargo, el futbolista preferiría seguir en Nervión. Cree que en este segundo año, con la experiencia del primero, puede dar un paso adelante. Como casi todos los futbolistas que salen de la Ligue 1, considera volver a Francia como un paso atrás.

La idea de Amadou es comenzar la pretemporada con el Sevilla y ver cuál es la idea de Julen Lopetegui. El futbolista está al tanto de lo que se cuece en los despachos de Nervión y del tipo de futbolista que está fichando Monchi para la medular. También que el gaditano ha dicho que al plantel le falta algo de músculo, y de eso Amadou va sobrado.

Por el momento, disfruta de sus vacaciones a la espera de que el curso próximo sea mejor que el de su estreno en Nervión.