La madre de Bourigeaud da pistas... compartiendo una portada de ED

El Sevilla sigue dando pasos para que Benjamin Bourigeaud se convierta en nuevo jugador nervionense. Club y futbolista ya han acercado posturas y el acuerdo entre estas dos partes está prácticamente cerrado. Falta convencer al Rennes, algo que con una primera oferta de 11 millones no ha sucedido.



En cualquier caso, el futbolista ya sueña con la opción de vestir de blanquirrojo. También su madre, que ha compartido en Instagram una imagen de la portada de ESTADIO en la que Bourigeaud es protagonista.



Christelle, que así se llama la madre de Benjamin, se hacía eco de una publicación compartida precisamente por un perfil a nombre de su hijo, aunque según ha podido saber ESTADIO no es del futbolista. Este hecho no evita que Christelle lo siga y que interactúe con sus publicaciones.



La información que maneja ESTADIO es que el acuerdo entre clubes no debe irse más allá de los 15 millones, aunque desde Francia insisten en que el Rennes ya rechazó propuestas el curso pasado de Alemania que se acercaban a los 20.



Monchi ya ha hecho parte del trabajo convenciendo al futbolista. Ahora éste juega su papel forzando para salir. Él y su familia ya se ven en Nervión.





La madre de Bourigeaid pública esto en Instagram. Veremos si se cierra el traspaso. pic.twitter.com/KTqjCac8J3