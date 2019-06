El 'Mudo' no entra en los planes

Entre la 'operación salida' que prepara Monchi para este verano, brilla con luz propia el nombre de uno de los futbolistas que no entran en los planes del Sevilla FC para la próxima temporada. Se trata, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, del argentino 'Mudo' Vázquez, quien arribó al Sánchez-Pizjuán en la 16/17, para el Sevilla que el de San Fernando elaboró para Sampaoli, dándole un giro de tuerca a la filosofía del club.

Desde entonces, tres temporadas en las que el internacional argentino ha sido tan querido en Nervión por unos como odiado por otros, entendiendo Monchi que ha cumplido su ciclo como sevillista y que, a sus 30 años, ha llegado el momento de encontrarle una salida y recuperar la inversión que se realizó en su día (algo más de 15 millones de euros), ante la dificultad que supone que algún club europeo pueda aproximarse hoy día a los 40 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

West Ham (que este verano no busca un jugador de su perfil, rastreando un '8', y no un '10' como el Mudo) y Boca Juniors son algunos de los clubes con los que se le ha vinculado en los últimos mercados, aunque el argentino ya ha manifestado públicamente que no tiene intención de volver al fútbol de su país por ahora y que cambiar de aires se le antoja complicado.

Su deseo es cumplir los dos años de contrato que tiene firmado con el Sevilla FC, chocando su postura frontalmente con la de Monchi, quien en su idea de renovación para la segunda línea ya ha pedido a varios agentes que le busquen equipo al ex del Palermo.