Serra y Haro pulsan el botón de 'reset'

El Betis escibió ayer en su diario el enésimo capítulo del afán autodestructivo que le caracteriza. La exitosa sociedad formada por dos hombres de negocio que entienden de fútbol y un hombre de fútbol que entiende muy bien este negocio se acaba aquí, de una manera abrupta, con una ruptura dolorosa en la que nadie gana y todos pierden; sobre todo, el beticismo, que ve cómo las cabezas visibles del club de sus amores han sido incapaces de ponerse de acuerdo para solucionar unas marcadas diferencias que ya eran 'vox populi'.

El 'tsunami' es monumental y ha terminado engullendo incluso al nuevo entrenador, un Rubi que estaba previsto que fuese presentado este martes pero, al cierre de esta edición, no había todavía convocatoria oficial. Toda la atención estaba en los movimientos intestinos. Al menos, ya sabe que su puesta de largo como técnico bético se celebrará sin la presencia de la persona que propuso su nombre para suplir a Quique Setién.

Lorenzo Serra Ferrer no seguirá en el club la próxima temporada, pero tampoco presenta su dimisión, como él mismo había filtrado a finales de la pasada semana, antes de tomarse un fin de semana de reflexión previo a reunirse en la tarde de ayer con los consejeros delegados de la entidad, Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

El balear, que a media tarde aterrizó en Sevilla procedente de Palma de Mallorca, sorprendió a los dirigentes al hacer una contraoferta y aceptar la dirección deportiva, pero con peso en las decisiones a tomar. Esto no lo aceptaban sus interlocutores. De algún modo, Serra les pasó una patata caliente y les forzó a que la relación se rompa mediante un despido.

Al margen del mero matiz económico, el balear, según ha podido saber ESTADIO, está muy decepcionado con esta situación. Transmite a sus seres cercanos una profunda desilusión al no entender el motivo por el que Haro y Catalán le trasladaron hace dos semanas una propuesta que incluía una rebaja tanto de sus competencias como de dos terceras partes de sus honorarios (de 450.000 a 150.000, según informó Canal Sur Radio).

Serra no entiende la decisión tomada por los dos consejeros delegados béticos, pues cree que ha realizado una buena gestión durante los dos últimos cursos, en los que ha aumentado notablemente el valor de mercado de una plantilla que, según las cuentas que maneja la entidad, podría recaudar alrededor de 150 millones de euros en ventas este mismo verano. Por todo ello, y por su conocido amor por los colores, no se explica el motivo de esta propuesta y no acepta, bajo ningún concepto, el nuevo rol que le proponían.

Por lo tanto, la preocupación no sólo es la marcha del de Sa Pobla sólo dos años después de comenzar su tercera etapa en Heliópolis y en plena planificación, sino cómo y de qué manera se va, pues cabe recordar que también se trata de un accionista de peso, además de todo un referente para la afición.

"Pedimos confianza"

Cariacontecidos, "tristes por la marcha de un bético", pidiendo "confianza en este proyecto", pero reivindicando su trabajo sin aclarar la fórmula exacta de la marcha del hasta ayer vicepresidente deportivo, comparecieron en BetisTV Haro y Catalán, que se limitaron a expresar la imperiosa necesidad de "realizar cambios en el organigrama deportivo, de crear una nueva estructura y de reforzar la secretaría técnica en medios humanos y técnicos". "Nadie es imprescindible", espetó un Haro que no ocultó su "sorpresa por oír a béticos decir que aquí sólo ficha Lorenzo. Josemi y yo hemos estado muy encima, como también Federico (Martínez Feria)".

Con todo, sin mencionar las palabras 'despido' ni 'dimisión' en toda su comparecencia, Haro manifestó que intentaron convencer a Serra Ferrer de que no se marchase, lamentando no haberlo conseguido.

"Lorenzo era muy necesario, una figura clave en la entidad", siguió el presidente, que tiró de metáforas para intentar aclarar qué idea tiene de lo que debía ser la nueva función de Serra: "Queríamos, para que nos entiendan los béticos, que no estuviera en la cocina; sino que se sentase en la mesa con nosotros para decirnos si al plato le falta sal o está frío. Que estuviese en la toma de decisiones y no tanto en la negociación". "Era un cambio de rol con respecto a lo que estaba haciendo y a Lorenzo no le encaja ese rol. Agradecemos el gran trabajo que ha hecho en la entidad, pero queríamos hacer un cambio y teníamos que hacerlo. Aquí será bien recibido siempre, es su casa y le deseo lo mejor. Es una pena no haber podido convencerle de que no se marchase", recalcó el presidente.

Serio, con la mirada perdida estaba a su derecha José Miguel López Catalán, quien reivindicó que tenía más razones que nadie para estar apenado, ya que "nadie ha pasado tanto tiempo trabajando con Lorenzo" como él. "Es un día triste, porque tenemos que anunciar que Lorenzo deja la entidad. Hemos aprendido en este tiempo que el área deportiva es la más importante del club. La cantera también necesita un refuerzo importante. Lorenzo ha hecho un trabajo magnífico en este sentido y ha aportado mucho como vicepresidente deportivo. Hemos trabajado codo con codo y hemos tomado en consenso prácticamente todas las decisiones, pese a que a veces se puedan tener distintas opiniones. Teníamos que darle una nueva vuelta a esta idea y queríamos que Lorenzo estuviese, pero ha decidido que no quiere estar en ese asunto". "Si no estamos detrás de las negociaciones, seguramente no hubieran venido jugadores como William Carvalho, Lo Celso o Canales", puntualizó después.

La 18/19 comenzó siendo apodada como 'la temporada de la ilusión', pero acaba con Serra, Haro y Catalán pulsando el botón de 'reset' en plena planificación. Pues nada, a volver a empezar.