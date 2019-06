Garagarza: "Tenemos la alarma roja encendida por Jordán"

Monchi va a muerte a por Joan Jordán (24) y el centrocampista catalán, pese a manejar otras ofertas, está decidido a jugar a las órdenes de Julen Lopetegui en el Sevilla FC. Y de eso son conscientes en la SD Eibar, aunque su director deportivo, Fran Garagarza, es de los que no da su brazo a torcer fácilmente. Por eso, está apretando, sacando otras ofertas, para que desde Nervión paguen su cláusula (15) o se acerquen lo máximo posible.

"No os puedo decir demasiado. La alarma roja está encendida porque hay movimientos de clubes hacia el Éibar interesados por Joan. A partir de ahí, ya se verá lo que se da, lo que nos parezca... pero, a día de hoy, cuando he hecho el esquema, Joan es jugador nuestro y contamos con él. El tiempo dirá qué se va a dar. Ahora mismo es difícil saberlo, pero es verdad que tiene interés de varios clubes", ha comentado Garagarza, para poner en sobreaviso a Monchi.

Más sobre el asunto: "Cuando me refiero a la alarma roja, hablo de que un club llega oficialmente con un planteamiento por un jugador. Lo único que hay en esa línea es lo de Joan. Eso se hace en la puerta que está detrás. No es un club el que ha mostrado interés en Joan, son varios clubes, en plural. Lo que vayamos a hacer será algo que tendremos que analizar internamente en la comisión deportiva, liderado por Amaia (la presidente), y a partir de ahí lo que tengamos en mente queda muy dentro. Yo no doy por hecho que Joan no va a estar, así que no me preocupa. A día de hoy está y vamos a pelear a muerte para que esté. El Eibar quiere que siga Joan porque es un jugador de un nivel alto, lo ha demostrado, no estamos trabajando en el sustituto de Joan".

Lo dicho: Garagarza aprieta a Monchi, otra vez. La última, con Keko Gontán como centro de la discusión, la ganó el director deportivo armero, siempre duro de pelar.