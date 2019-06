Julen Guerrero y Carlos Marchena, embajadores de la Eurocopa 2020 en Bilbao

Los exfutbolistas Julen Guerrero y Carlos Marchena han sido investidos oficialmente, en San Mamés, como embajadores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y de la UEFA en la sede de Bilbao de la próxima Eurocopa 2020.



Guerrero y Marchena han protagonizado el acto enmarcado en la campaña de la UEFA 'One Year To Go' a 365 días del inicio del principal torneo continental de selecciones, que arrancará el 12 de junio de 2020 en Roma con el partido inaugural.



"Todo bilbaíno ejerce de embajador los 365 días del año allá donde esté y hacerlo en un evento así es espectacular para mí. En Bilbao se respira fútbol y lo que esperamos es que quien nos visite refuerce esa idea", destacó el exjugador del Athletic



Por su parte Marchena, campeón del Mundo con la selección española en 2010 y de la Eurocopa en 2012, destacó que en Bilbao se percibe también que se vive el fútbol "por los cuatro costados" y que para la selección española, que jugaría en San Mamés si se clasifica, "será un placer" disputar sus encuentros en la capital vizcaína.



También han participado en la presentación de los embajadores locales de la capital vizcaína, los exjugadores del Athletic Club Txetxu Rojo e Iraia Iturregi; el secretario general de la RFEF, Andreu Camps, y el manager del proyecto de voluntariado, Ramón Vigordá.